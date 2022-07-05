الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناس تنظم يوم دراسي بمدينة إفران حول دور الإعلام في التنمية الجهوية

بقلم محمد الدريهم

نظمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة فاس مكناس يوما دراسيا تحت شعار: « أي دور للإعلام في التنمية الجهوية » وذلك يوم الجمعة فاتح يوليو 2022 بقاعة المناظرات بمدينة افران.

حضر هذا اللقاء الرئيس الوطني للفيدرالية نور الدين مفتاح الذي القى كلمة بالمناسبة تطرق من خلالها للدور الكبير المنوط بالإعلام الجهوي في للمساههة الفعلية والفعالة في التنمية الجهوية وضرورة العناية به لتمكينه من القيام بهذا الدور على أحسن وجهة وفي ظروف حسنة. كما أكد على ضرورة الالتزام بضوابط المهنة واخلاقيات العمل الصحفي.

في تصريح له للجريدة، أكد الرئيس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأن هذا اللقاء الجميل بمدية افران يعتبر اول نشاط بعد تأسيس فرع الرابطة بجهة فاس مكناس و الذي يجمع عشرات الناشرين و المسؤولين على مصالح ترابية ومؤسسات عمومية مختلفة لمناقشة الموضوع المتمثل في دور الاعلام في التنمية المحلية ليخلص بقول أنه من خلال مناقشات هذا اليوم الدراسي ، يتضح انه لابد ان تكون الحالة الصحية لهذا الاعلام الجهوي في المستوى الذي يسمح له بالمساهمة في مواكبة مجهودات الفاعلين الاقتصاديين و الترابيين من اجل التنمية المحلية و بالتالي فانه من الضروري تنمية الاعلام ليساهم في هذه التنمية المتوخاة . كما اشار الى ان المشاركين في هذا اللقاء والذين يعرفون الاعلام فقط من خلال التعامل معه ومع ما ينشره تمكنوا من معرفة كل القضايا التي تشغل بال المقاولة والمنشأة الصحفية وتمكنوا الإعلاميين كذلك من الانصات لهذا الفاعل الجهوي وبالتالي فاني اعتبر هذا اللقاء ناجح وسيتكرر بجهات أخرى.

من جهته، أكد يوسف السوحي رئيس فرع الفيدرالية بجهة فاس مكناس للجريدة بأن هذا النشاط هو لقاء دراسي حول دور الاعلام في برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس ويبرز مدى عمق التواصل بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالجهة وبين المؤسسات مؤكدا على اهمية المقاربة التشاركية في انجاز هذا البرنامج بالجهة خلال ولاية 2020-2027 ,

بالنسبة ليوسف السوحي، الاعلام يشارك ويساهم ويواكب ويثمن كذلك مجموعة من الخطوات الإيجابية. كما أن هذا اللقاء يجمع مجموعة من المقاولات الصحفية في إطار ابراز رأيها حول هذا البرنامج وكيفية التعا مل معه ومواكبته وكيفية التنسيق والتشاور مع مجلس جهة فاس مكناس ومع مختلف المتدخلين بكل العمالات والأقاليم المنتمية للجهة.

كما أكد يوسف السوحي بانه تم التركيز على اقليم افران وبالأخص على الجانب السياحي والشبابي والجانب الغابوي الذي حضي باهتمام هذا اللقاء الذي يتوخى طرح مجموعة من الاقتراحات والمساهمة في التنمية الجهوية.

من اهم محاور هذا اللقاء يقول السوحي: التعريف بمشروع التنمية الجهوية للجهة، الاعلام ومواكبته لهذا البرنامج ونقط الالتقائية ما بين مجموعة من العمالات والأقاليم والجماعات التابعة للجهة لتمكين الاعلام الجهوي من مواكبة هذم الورش الكبير للتنمية المستدامة.

اما المدير الجهوي للاعلام، فقد صرح بأن الاعلام الجهوي يشكل قاطرة للتنمية الجهوية والمحلية لأنه يعتبر القنطرة التي تربط بين الساهرين على تدبير الشأن العام والرأي العام، وبدون اعلام جهوي’ فان الراي العام لايكن له أن يكون على علم بالمشاريع والأوراش التنموية المفتوحة لكن، يجب على هذا الاعلام الجهوي أن يكون اعلاما مسؤولا، هادفا وموضوعيا وهنا تبرز أخلاقيات مهنة الصحافة.

هذا وقد انكب المشاركون في أشغال هذا اليوم الدراسي على دراسة ومناقشة، عرض حول التراث الطبيعي للمنتزه الوطني إفران بين المؤهلات السياحية والاكراهات الطبيعية والبشرية وعرض حول السياحة المندمجة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بجهة فاس مكناس بعد الاستماع لشهادة الفاعلين والمهنيين المحليين ممثلين الجمعيات الفندقية، جمعيات الماوي السياحية وممثل المرشدين السياحيين.

بنفس المناسبة، تم تكريم بعض الشخصيات والقيام بزيارة محطة تربية السمك ومخيمات رأس الماء بإفران وشجرة الأرز المعمرة: شجرة أرز كورو بمنطقة أكماس.