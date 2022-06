LE 10ème FESTIVAL D’ATRONOMIE D’IFRANE PREND FIN EN APOTHEOSE AU CAMPUS DE L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Tout est bien qui fini bien et la 10ème édition du Festival d’astronomie d’Ifrane a bel et bien pris fin en apothéose dimanche 26 juin dernier au campus de l’Université Al Akhawayn son organisatrice à travers son Club Estudiantin d’astronomie et ce, par l’organisation d’une conférence sur la thématique de la « Vulgarisation de l’astronomie auprès des jeunes : quelles approches ? » animée par une pléiade d’enseignants chercheurs.

Après Observation des taches noires du soleil animée entre 12h00 et 13h00 par M. Mohammed Houhou, les participants ont été conviés à prendre part à la « Nuit des étoiles à distance » avec Lecture du ciel et Observation de ce dernier au télescope avec M. Aziz Kaeouach de l’Observatoire de l’Université Al Akhawayn (Al Akhawayn Astronomical Observatory – AAO).

A noté dans le cadre de cette 10ème édition du festival d’Astronomie d’Ifrane, la salle des conférences d’Ifrane a été au rendez-vous, la soirée du samedi 25 juin 2022, avec la cérémonie de remise des trophées aux gagnants des différents concours lancés cette année à connaitre :

Catégorie : jeunes astronomes marocains (Recherche scientifique et vulgarisation en astronomie) dont le trophée a été remis à Youssef Moulane , Chercheur postdoctoral à l’université d’Auburn et au Dr. Meriem Elyajouri postdoctorante à l’Institut d’Astrophysique Spatiale(IAS) de Université Paris Saclay

Catégorie : Meilleure activité de sensibilisation à l’astronomie dont le trophée a été remis à la Fondation ATTARIK pour son expo-musée : Les météores messagères du ciel.

Catégorie : Meilleur club d’astronomie dont le trophée a été emporté par le Club de physique des hautes énergies et d’astrophysique.

Catégorie : Meilleure Association d’Astronomie dont le trophée a été emporté par l’Association du Sahara d’Astronomie de Laayoune

Catégorie : Meilleure association naissante d’astronomie dont le trophée a été emporté par le Club Astro Dakhla

Catégorie : Meilleur animateur en astronomie dont le trophée est revenu à Mohammed Houhou

Catégorie : Meilleure Astrophotographie dont le Trophée a été gagné par l’Astrophotographe Nabil Bousseta

Catégorie : Meilleur animateur en astronomie au planétarium dont le trophée a été remis à l’animateur Nasser Sqalli

Catégorie : Meilleur astronome itinérant dont le trophée a été emporté par l’animateur Alaa Rhatous