عامل اقليم افران يتفقد مشاريع تهيئة بعض الفضاءات بمدينة افران

عبدالعزيز الفلاحي



في اطار عملية تتبع مشاريع التهيئة المنجزة او في طور الانجاز على مستوى مدينة افران قام عامل اقليم افران السيد عبد الحميد المزيد يوم الاثنين 27 يونيو رفقة المصالح التقنية بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع ودلك من اجل الوقوف على سيرها والمواصفات المطلوبة لانجازها طبقا لدفتر التحملات حيث شملت هده الزيارة الاطلاع على تهيئة منتزه حديقة القدس المتضمن لفضاءات رياضية تتواجد بها معدات رياضية وترفيهية – ملعبين لكرة السلة- مساحات خضراء – اثات حضري وقد بلغت التكلفة المالية لهدا المشروع 17 مليون درهم بالاضافة الى تهيئة المساحات الخضراء بالمدينة واعادة تأهيل مسجد النيجر بتكلفة

3 مليون كما شملت هده الزيارة ايضا مشروع انجاز ملعبين للقرب لكرة القدم المتواجد بجانب المركب السوسيو رياضي والتي قدرت تكلفته بمبلغ 2.2 مليون درهم وانجاز ملعب كبير لكرة القدم بحي الاطلس قدرت تكلفته المالية ب15 مليون درهم وملعب القرب بنفس الحي بتكلفة مالية بلغت 1 مليون درهم.

كما انتقل العامل رفقة المصالح التقنية خلال هده الجولة الى المركب الرياضي السلم من اجل الوقوف على انجاز ملعبين لكرة السلة وملعب للتدريب لكرة القدم وتهيئة وإصلاح القاعة المغطاة حيث بلغت تكلفة الانجاز هدا المشروع مبلغ 15 مليون درهم.

وتجدر الاشارة ان مشاريع التهيئة هده ثمرة شراكة لعمالة افران وجهة فاس-مكناس والمجلس الاقليمي لافران والجماعة الترابية لافران وستمكن هده المشاريع التي تتماشى مع خصوصيات المدينة من الرفع من مستوى الاستقطاب الرياضي والسياحي الدي يميز مدينة افران فضلا على دعم القدرات الرياضية للشباب