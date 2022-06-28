نداء إلى كل المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل الحضور المكثف يوم غد الأربعاء 29 يونيو2022 للاقتراع بإعدادية علال الفاسي بوجدة

محمد شركي

نحيط علما كل الأخوات المنخرطات، والإخوة المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية سواء كانوا متقاعدات ومتقاعدين أو ما زالوا في الخدمة أن يكونوا إن شاء الله تعالى في الموعد وبكثافة يوم غد الأربعاء 29 يونيو 2022 بالثانوية الإعدادية علال الفاسي بوجدة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء مصحوبين ببطاقاتهم الوطنية ، وبطاقات الانخراط في التعاضدية من أجل التصويت على انتداب من يمثلونهم في مناديب في الفرع الجهوي للتعاضدية بوجدة ، وهو واجب تمليه على الجميع صيانة هذه التعاضدية التي تعد مكسبا يثمن عاليا لما تقدمه من خدمات إدارية واجتماعية جليلة لفائدة أسرة التربية الوطنية .

وتجدر الإشارة إلى أن الإخوة المناديب الحاليين وبالتنسيق مع المسؤول والكاتب الجهوي الأخ الفاضل الأستاذ السيد محمد حمو يتولون وبكل مسؤولية تمثيل المنخرطات والمنخرطين، ويسهرون على خدمتهم بكل تفان ، وذلك بالإنصات إليهم في كل ما يتعلق باقتراحاتهم التي تتماشى مع مطالبهم وحاجياتهم ، وتخدم مصالحهم مع الترافع لصالحهم لدى رئاسة التعاضدية ، ولدى كل الجهات ذات الصلة بها ليستحقون جميعا الثناء الحسن والمحمود من جميع المنخرطات والمنخرطين على ما حققوه من نتائج سارة تثلج الصدر ، والتي نقلت فرع التعاضدية بوجدة من وضعه السابق المزري وقد كان محل انتقادات شديدة من طرف الجميع إلى وضع جديد يحمده الجميع ويثنون عليه ، وذلك بفضل جهود هؤلاء الإخوة الأفاضل الساهرين عليه سواء من يمثلون المنخرطين من مناديب أو من هم في خدمتهم من مستخدمين ، وهو ما يلمس بكل وضوح من حسن استقبال و حسن خدمة و حسن توجيه، فضلا عن التغيير الإيجابي الهام الذي طرأ على البنية التحتية للمقر الجهوي للتعاضدية، الشيء الذي يوجب تجديد الثقة من جديد في هؤلاء الإخوة المناديب الحاليين عرفانا بما بذلوه من جهود مشكورة ، ومن تضحيات محمودة من أجل هذه النقلة الوزانة ماديا ومعنويا .

وإننا لنهيب بجميع الأخوات المنخرطات ، والإخوة المنخرطين أن يحضروا وبكثافة يوم غد إن شاء الله تعالى لأداء واجب تجاه تعاضديتنا العتيدة للسير بها قدما نحو المزيد من التطور الإيجابي كي تحقيق المزيد من المكتسبات التي لا زالت تراود تطلعاتنا .

ونختم القول بتذكير جميع الأخوات المنخرطات والإخوة المنخرطين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا يشكر الله من لا يشكر الناس » وأفضل الشكر تجديد الثقة فيمن يحمد سعيه ، ويشهد له بالنزاهة والتفاني فيه .