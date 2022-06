Les jeunes astronomes à l’honneur à la 10ème édition du Festival d’Astronomie d’Ifrane

Par Mohammed Drihem



La 10ème édition du Festival d’Astronomie d’Ifrane organisé par le Club d’Astronomie de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) du 22 au 26 juin 2022 sous le thème : « Les Jeunes Astronomes » ; se poursuit dans la joie et l’allégresse des participants venus nombreux pour y prendre part ?

Initié dans le cadre des actions déployées par l’Université pour diffuser les connaissances scientifiques auprès du grand public ; cette 1àème édition du festival d’Astronomie d’Ifrane a connu la participation d’astronomes, de physiciens, d’astrophysiciens, d’astrophotographes et d’éducateurs qui ont partagé leur passion pour l’astronomie à travers des activités et des ateliers éducatifs et ludiques. Elle était aussi une occasion de fêter les exploits des jeunes astronomes, astrophysiciens et astrophotographes dans cette science, et de célébrer toutes les associations d’astronomie au Maroc qui, malgré le manque de support, continuent de promouvoir l’Astronomie auprès du public.

Le Festival d’Astronomie d’Ifrane représente donc, à plus d’un titre, un événement scientifique et culturel phare dans la région d’Ifrane et dans le paysage national. Depuis sa première édition en 2012, le Festival d’Astronomie d’Ifrane s’est orienté vers la promotion de l’astronomie auprès des jeunes, mettant en avant la discipline en tant que facilitateur de l’apprentissage des sciences à l’école.

Pour son fondateur et coordinateur du Club Organisateur Pr. Hassan DARHMAOUI, professeur à Al Akhawayn et initiateur du Festival, « En cultivant chez les plus jeunes l’appréciation de la beauté du cosmos et du caractère exceptionnel de notre planète dans l’immensité de l’univers, nous suscitons aussi en eux une prise de conscience de l’extrême fragilité de notre habitat et donc de la nécessité de le préserver ».

Pour le chef de pole du Sponsoring au Club estudiantin d’Astronomie de l’AUI, Mlle Fatima Zohra Iguenfer, cette édition est marquée par la tenue de plusieurs conférences et l’organisation d’ateliers pour enfants, de formations et de nuits d’observation du ciel.

L’objectif avait-elle ajouté, est d’encourager les jeunes à s’initier à cette culture astronomique.

Au programme cette année, des ateliers d’astronomie pour enfants, des présentations en planétarium mobile, des formations, des expositions, des compétitions, des conférences sur la thématique qui ont été animées par des spécialistes de grande renommée tels que Pr Mohammed Zine El bidine enseignant de l’histoire militaire marocaine dans différentes académie et écoles militaire qui a traité de la « Robotique et ses utilisations en astronomie hier et aujourd’hui », Pr Hasnaa Chennaoui Aoujehane enseignante à l’université Hassan II de Casablanca qui a traité de « l’expo-Musée : Les météorites, messagères du ciel » et Pr Ahmed Fahli vice-président de l’université Hassan II de Casablanca qui a abordé les sujet de « l’univers de l’infiniment petit à l’infiniment grands : les aspects astrophysiques » entre autres éminentes personnalités de l’astronomie et de l’astrophysique et des sessions d’observations du ciel nocturne avec télescopes.