La Station d’Oukaimeden Accueille la 6ème édition De l’Ecole Internationale d’Astrophysique OISA2022

Par Mohammed Drihem

Après la réussite des précédentes éditions, la Station d’Oukaimeden et très précisément ; son Observatoire d’Astronomie relevant de l’Université Cadi Ayyad accueillera la 6ème Edition de l’Ecole Internationale d’Astrophysique OISA2022 et ce, du 01 au 08 juillet 2022 sous le thème de la « spectroscopie en Astrophysique ».

A souligner que OISA (pour Oukaimeden International Schoole for Astrophysics) est l’une des activités phares du laboratoire de Physique des Hautes Energies et d’Astrophysique et de l’Observatoire de l’Oukaimeden, ces deux structures de recherche de renom ; relevant de l’Université Cadi Ayyad à travers la faculté des Sciences Semlalia. C’est ainsi un acquis pour le Maroc dans le domaine de la formation et de la formation par la recherche en Astrophysique.

A rappeler que la première école « d’Astrophysique Générale » a été organisée en 2007 à l’occasion de l’inauguration de l’Observatoire, la seconde sur la « Planétologie » en 2009, la troisième sur les « Exoplanètes » en 2011, la quatrième sur « Satellites et petits corps du système solaire » en 2013 et la cinquième en 2014 sur la « Météorologie de l’Espace ».

Il est à signaler aussi que OISA a accueilli deux autres éditions : une en 2012 sous forme d’une conférence internationale sur la physique des hautes énergies (OCHEP2012), et une en 2016 intitulée « First Arab School of Astrophysics » et qui a donné le coup d’envoi aux écoles ArAS-SfA organisées par l’Arab Astronomical society dont le siège est au Maroc à la faculté des sciences Semlalia.

Selon ses initiateurs, cette présente édition est organisée avec l’appui important du projet VLIR-UOS, un programme de coopération entre l’Université d’Anvers (Belgique) et l’Université Cadi Ayyad (Maroc).

A préciser aussi, qu’actuellement les chercheurs du Laboratoire de Physique des Hautes Énergies et d’Astrophysique (LPHEA) utilisent plusieurs télescopes et instruments dans le cadre de plusieurs programmes de coopération scientifiques internationaux avec la France, la Belgique, la Suisse, les USA, La Corée du Sud, l’Arabie Saoudite et l’Australie.

Les télescopes hébergés à Oukaimeden fonctionnent tous entièrement en mode robotique et à distance. Grâce à l’acquisition par l’Université Cadi Ayyad d’un spectrographe Echelle, la thématique “Spectroscopie en astrophysique” n’a cessé de se développer au sein du LPHEA. Elle sera encore plus renforcée par des acquisitions en cours, rendues possibles notamment par le programme VLIR-UOS déjà cité plus haut. D’où le choix de la thématique de cette école qui, comme ces précédentes, ne manquera pas de laisser un fort impact pour asseoir définitivement cet axe de recherche à l’UCA et au-delà dans la région MENA.

Les domaines qui seront abordés lors de cette 6ème édition de l’école OISA2022 sont : La Spectroscopie d’étoiles variables, la Spectroscopie des objets géocroiseurs, la Vitesse radiale pour les exoplanètes, les Instruments de spectroscopie et des Séances pratiques de traitement des données

Cette édition annonce-t-on, sera marquée par la signature d’un accord-cadre de coopération entre l’Université Cadi Ayyad et le National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) d’Egypte le jour de l’inauguration du 02 juillet 2022 à l’amphi III de la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech.

Au cours de cette école, une rencontre entre astrophysiciens européens et africains sera organisée pour développer un nouveau projet scientifique original portant sur l’Installation du télescope robotique prototype belgo-franco-marocain à l’Observatoire d’Oukaimeden.

A noter également que des collaborations fructueuses ont été établies entre la Belgique, le Maroc, la France et le Sénégal. Ils ont abouti à un projet innovant de construction d’un prototype d’une station d’observation de pointe compacte et autonome. Ce prototype a pour vocation d’être dupliqué pour installation en particulier dans certains pays Africains partenaires, ne disposant pas encore d’un observatoire Astronomique.

Ce télescope robotique sera cofinancé par les instituts partenaires impliqués (Universiteit Antwerpen (VLIR-UOS), Université Cadi Ayyad (VLIR-UOS), Observatoire de Paris, Observatoire de Nice, Université de Toulouse.

En marge de l’école et sous le thème de l’astronomie au féminin, des soirées d’initiation à l’astronomie et d’observation, auront lieu au siège de L’Association de bienfaisance dar Taliba qui se consacre à la promotion de l’éducation des filles rurales, en particulier celles issues de milieux défavorisés, et l’association Education For All, aidé en cela par un nouveau partenaire : la fondation Intrepid

Quant au programme des animations grand public, il sera riche et diversifié et comportera entre autres et portent sur la tenue de deux conférences grand public, une exposition d’astrophotographie, des Présentations des astrophysiciennes Pr Mirjana Povic d’Ethiopie et Pr Katrien Kolenberg de Belgique, des ateliers pratiques pour jeune public et des observations du ciel animées par l’Association 3AM et la fondation Atlas Dark Sky.

http://marrakech-astro.uca.ma/oisa2022/