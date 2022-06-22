إقليم إفران: 4833 تلميذ و تلميذة يؤدون امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو 2022

بقلم محمد الدريهم

على غرار باقي أقاليم وعمالات المملكة، كان إقليم إفران على موعد يوم الاثنين 20 يونيو مع تنظيم الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا الوطنية لدورة يونيو 2022. وقد شارك نحو 4833 مرشحا ومرشحة لهذه الامتحانات على مستوى الإقليم، 2132 مرشحًا منهم من للامتحان الجهوي الموحد و2701 مرشحًا لامتحانات البكالوريا الوطنية بما فيهم 892 مرشحًا حرًا.

العدد الإجمالي للمرشحين الذين شاركوا في الامتحان الوطني الخاص بالقطب العلمي والتقني والمهني بلغ 1592، مقابل 1109 مرشح ومرشحة في قطب الآداب والعلوم الإنسانية، أما فيما يتعلق بالامتحان الجهوي الموحد الذي نظم في الفترة ما بين 13 و18 يونيو 2022، فقد بلغ عدد المرشحين الرسميين 2132 مرشحًا منهم 1350 بالفرع العلمي والتقني والمهني مقابل 782 مرشحًا للآداب والعلوم الاجتماعية.

أما فيما يخص اللوجستيات، فقد صرح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإفران ميمون أغيد للصحيفة بإن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان ظروف مواتية لسير هذه الاختبارات بسلاسة وفي ظروف حسنة خصوصا، في السياق الحالي حيث وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة خصصت لهذا الغرض 12 مركزًا للامتحان و214 فصلاً دراسيًا و1290 إطار من أطر المديرية الإقليمية والهيئات التعليمية والإدارية وغيرها، مع توفير الأطر التربوية الكافية لضمان الإشراف.

وأكد أن الاستعدادات لهذا الاستحقاق الوطني بدأت قبل أشهر بعقد عدة اجتماعات خاصة مع عامل الإقليم ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في إطار التعبئة المستمرة لمختلف مصالح المديرية الإقليمية وجميع الفاعلين والأطراف المعنية لضمان نجاح هذا الموعد النهائي الحاسم.