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إفران تحتضن فعاليات مسابقة الخطابة العلمية

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بقلم محمد الدريهم
في إطار فعاليات مهرجان الفلك لإفران المقرر تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 22 و 26 من يونيو 2022، ينظم نادي الفلك بجامعة الأخوين بإفران مسابقة الخطابة العلمية و ذلك يوم السبت 25 يونيو المقبل بمدينة بإفران.

شروط المشاركة: يجب أن يتراوح عمر المشارك او المشاركة ما بين 13-18 بالنسبة للفئة ‘أ’ و ما بين 19-25 بالنسبة للفئة ‘ب’ و أن يكون لدى المشارك(ة) اهتمام بعلوم الفلك أو الفيزياء و أن يقوم المشارك(ة) بشرح موضوع متعلق بعلوم الفلك أو الفيزياء في أقل من 6 دقائق بالنسبة للفئة ‘أ’ و 5 دقائق بالنسبة للفئة ‘ب’ سواء باللغة العربية أو الانجليزية . كما يجب أن يكون المشارك(ة) قادرا على الاجابة عن أسئلة أعضاء لجنة التحكيم بخصوص موضوع الخطاب

شروط التحكيم: يجب الا يتجاوز الخطاب 6 دقائق بالنسبة للفئة ‘أ’ و 5 دقائق بالنسبة للفئة ‘ب’ . كما يجب على موضوع الخطاب أن يكون مرتبطا بعلوم الفلك أو الفيزياء و على المشارك(ة) شرح الموضوع بطريقة مبسطة وإبداعية على أن تكون كل المعلومات المذكورة في الخطاب دقيقة علميا .
هذا و سيتم الإعلان لاحقا على مكان إجراء المسابقة مع العلم ان هذه الاخير ستندم يوم السبت 25 يونيو 2022 بأفران من 15:00 إلى 18:00. جوائز قيمية في انتظار الفائزين في كلتا الفئتين. و رابط المشاركة هو

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