Un violent orage endommage la RP 7210 dans la région Ain Allouh et mobilise le comité provincial de vigilance

Par Mohammed Drihem

Samedi 18 juin 2022 dernier, un fort orage a causé des dégâts sur un important tronçon de la route provinciale n°7210, reliant la commune territoriale d’Ain Allouh à la commune territoriale d’Oued Ifrane au niveau de Douar Bouharch, exactement au pied de la cascade de Bouharch, la source des eaux orageuses provenant des hauts récifs de la cascade qui ont inondé la route et causé des dégâts au niveau de cette section routière.

Suite à cette catastrophe, le comité provincial de vigilance, présidé par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El-Mazid, s’est déplacé sur les lieux, pour déterminer l’étendue des pertes et dégâts causés par le fort orage qui a sévi dans la zone de Bouharch dans ​​la collectivité territoriale d’Ain Allouh.

Sur place, le comité de vigilance a pu inspecter et déterminer avec précision l’importance des pertes et les évaluer. Il est à noter que cette route est d’une grande importance en matière de désenclavement et de développement touristique et agricole et dans cette optique, des instructions strictes ont été données pour effectuer la réfection de cette route selon un cahier des charges de qualité, et qu’elle soit réouverte dès que possible.

Selon une première estimation des responsables, une enveloppe budgétaire de quelques 2 millions de Dirhams seront indispensables pour la réparation des dégâts par une solution envisageable pour éviter ce problème dans l’avenir.

A noter également que pas moins de quatre années ne se sont pas écoulées depuis la construction de cette route provinciale par une entreprise locale, sur une distance d’environ 12,056 km, pour une enveloppe budgétaire de 9.340.000,00 dirhams, dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de Equipement et Logistique – Caisse pour le Financement Routier – (CFR) et les collectivités territoriales.