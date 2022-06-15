الحياة الجامعية: جامعة الأخوين بإفران أفواج السنوات الثلاثة الأخيرة

بقلم: محمد الدريهم



بعد سمتين من الغياب الذي فرضته الظروف الصحية المرتبطة بوباء COVID-19 ، نظمت جامعة الأخوين بإفران يوم السبت 11 يونيو حفل تخرج أفواج سنة 2020 – 2021 وفوج سنة 2022 و ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة برئاسة عبد اللطيف الجواهري, رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى كضيف شرف ووالي جهة فاس مكناس بمعية عامل إقليم إفران بالإضافة لأولياء أمور خريجي الأفواج الثلاثة.

خلال هذا الحفل ، ألقى رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة على التوالي كلمة افتتاحية سلطا من خلالها الضوء على النتائج التي حققتها جامعة الأخوين ، بما في ذلك الاعتماد الذي تم الحصول عليه من وكالة الاعتماد الأمريكية المرموقة ، NECHE ( لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي) ، التي تعتمد ، من بين كبريات الجامعات ، جامعات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكذا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الجامعة ذات الشهرة الوطنية للحفاظ على مستوى التدريس التكوين والانفتاح بشكل أكبر على محيطها المحلي والإقليمي والوطني بل و حتى الافريقي

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تميز الحفل كذلك بالكلمة التي ألقاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ضيف شرف هذا الحفل والتي شكر من خلالها جميع أولياء الأمور على الجهود الكبيرة المبذولة لضمان النجاح الأكاديمي والجامعي لأبنائهم إذ يجب أن يكونوا فخورين اليوم بمكافأة التضحيات التي قدموها، كما أضاف أن أفضل استثمار هو تعزيز قدرات الأبناء لتمكينهم من مواصلة طريقهم؛ الأخذ بزمام مصيرهم بأيديهم واستغلال الإمكانات الهائلة والمساهمة في تنمية بلدهم.

بنفس المناسبة، شارك شكيب بنموسى الحضور بعض الأفكار حول النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا، والذي جاء في سياق عالم يتغير بسرعة تحت تأثير العولمة والتطورات التكنولوجية وتحت تأثير الأزمات سواء كانت أمنية أو جيوسياسية أو صحية أو مناخية وأيضًا، تحت تأثير الضغط القوي لانتظارات السكان بخصوص تصحيح الاختلالات من حيث تكوين الثروة المادية أو غير المادية، من حيث توزيع هذه الثروة اجتماعيا وترابيا.

من جهة أخرى، تطرق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارته لرفع مستوى التعلمات وتحسين التعليم العام، لا سيما من خلال الاجتماعات التشاورية الترابية والمشاورات الجارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة لأجل تحسين جودة التعليم بالمدارس الحكومية.

للإشارة، لقد تم الاحتفال بما مجموعه 1237 خريج وخريجة أفواج السنوات الثلاث 2020-2021 و2022 خلال حفل التخرج الكبير هذا. تم توزيعهم على 334 من مستوى البكالوريوس فسنة 2020 بما في ذلك 209 في الإدارة والتسيير، و45 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و80 في العلوم والهندسة مع 26 ماجستير بما في ذلك 06 في الإدارة والتسيير، و14 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و06 في العلوم والهندسة

خلال سنة 2021، بلغ عدد الخريجين من مستوى البكالوريوس 325 خريج وخريجة منهم 205 في الإدارة والتسيير، و54 في العلوم الإنسانية والاجتماعية، و66 في العلوم والهندسة وعلى مستوى الماجستير تم تسجيل 54 خريج منهم 24 من كلية الإدارة والتسيير, 20 من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية و10 من كلية العلوم والهندسة.

أما السنة الحالية 2022 فقد تم تسجيل ما مجموعه 270 خريج وخريجة من مستوى البكالوريوس من بينهم 171 في الإدارة والتسيير و36 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و63 في العلوم والهندسة. أما بالنسبة للماجستير، فهناك 63 خريج، منهم 35 في الإدارة والتسيير، و21 في العلوم الإنسانية والاجتماعية، و07 في العلوم والهندسة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن 96 طالبًا آخرين من فوج سنة 2022 موزعين على 48 في الإدارة التسيير، 12 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و36 في العلوم في الهندسة، مطالبون بالتفوق في امتحانات الدورة الصيفية لسنة 2022 للحصول على البكالوريوس. كما أن 69 طالب من مستوى الماجستير موزعين على 30 في الإدارة والتسيير، و32 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و07 في العلوم والهندسة مدعوون لاجتياز امتحاناتهم بتفوق خلال الدورة الصيفية الحالية من أجل الحصول على دبلومهم والانضمام إلى دفعة فوج 2022.