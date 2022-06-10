إلتقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي والأراضي السلالية في قلب نقاشات يوم تحسيسي بمدينة إفران

لقلم محمد الدريهم

إلتقائية استراتيجيات التنمية ودعم العالم القروي بشكل عام والمستفيدين من الأراضي السلالية بصفة خاصة لفائدة أقاليم جهة فاس مكناس: محور مناقشات اليوم الدراسي التحسيسي الذي نظمته يوم الثلاثاء 07 يونيو الفارط مديرية الشؤون القروية لوزارة الداخلية بمدينة إفران بشراكة مع عمالة إقليم إفران.

شارك في هذا أشغال هذا اللقاء الذي ترأس حفل افتتاحه عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد: رؤساء أقسام الشؤون القروية لمختلف الأقاليم بجهة فاس مكناس، ورؤساء المصالح التقنية الخارجية المعنية بإقليم إفران بالإضافة إلى نواب وممثلي تعاونيات ذوي الحقوق بالأقاليم التسعة التي تنتمي لجهة فاس مكناس.

في تصريح للجريدة ، أكدت السيدة ليلى الباكوري عن قسم دعم التنمية القروية بوزارة الداخلية ، أن الاستراتيجية التنموية التي تتبناها المديرية المركزية للشؤون القروية في مجال دعم ذوي الحقوق المنظمون داخل تعاونيات تهدف لتشجيع انخراط أفراد الجماعات السلالية في عملية التنمية البشرية من خلال دعم المشاريع المختلفة المقدمة في مختلف القطاعات والتي يتعلق برنامجها الأول بالبنية التحتية الأساسية والاندماج الاجتماعي ، والثاني يتعلق بجميع الأنشطة المدرة للدخل والعمالة بالإضافة إلى المشاريع الكبرى لفائدة تعاونيات أعضاء الجماعات السلالية في المجالات الزراعية والرعوية الغابوية والبرنامج الثالث الذي يتعلق بدعم الأنشطة المذرة للدخل في مختلف المجالات, وتشجيع التجزيئات السكنية وتحسين السكن لفائدة أفراد الجماعات السلالية في إطار البرنامج الرابع, أما البرنامج الخامس فقد خصص للإدماج الاجتماعي ودعم النساء السلاليات والشباب.

بالنسبة للسيدة الباكوري، فإن هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بإفران هو السادس من نوعه الذي يتم تنظيمه في إطار قافلة أطلقتها المديرية المركزية للشؤون القروية بوزارة الداخلية والتي تهدف إلى محاولة دمج السكان في عملية التنمية البشرية ولتشجيع القطاعات العمومية المختلفة للانخراط قي هذه الاستراتيجية ودعمها.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة اقليم إفران في تصريحه للجريدة ​​أن هذا اليوم التحسيسي يأتي تطبيقا للتوجهات الملكية التي تشجع اندماج أفراد الجماعات السلالية في العملية التنموية من خلال الاستفادة من سلسلة البرنامج. وأضاف في هذا السياق أن عمالة إقليم إفران سجلت تمويل عدة مشاريع تنموية وأنشطة مذرة للدخل، والتي بلغ عددها 20 مشروعًا بغلاف مالي اجمالي قدره 36 مليون درهم سنة 2020 و2021 لصالح النساء والشباب من الجماعات السلالية. بهدف تحسين مستوى معيشتهم من خلال خلق فرص العمل.

هذا وقد عرف برنامج هذا اليوم التحسيسي الناجح المنظم من قبل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وعمالة إقليم إفران، عدة مداخلات لمسؤولي المصالح الخارجية استأثرت باهتمام المشاركين الذين شاركوا في مناقشة مثمرة ومسؤولة.

بعد تطرقها لمختلف الجوانب الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية لمرحلة 2020-2024 والتي تهدف إلى دعم ومرافقة مشاريع التنمية لصالح الجماعات السلالية والأنشطة المدرة للدخل لصالح تعاونيات أعضاء هذه الأخيرة، أشارت السيدة ليلى الباكوري، إلى أن عقد البرنامج لمرحلة 2020-2024 الموقع من طرف المديرية مع مختلف عمالات وأقاليم جهة فاس مكناس، عرف المصادقة على 97 مشروعا خلال سنتي 2020 و2021 بمبلغ إجمالي قدره 138.48 مليون درهم. بما في ذلك 27.30 مليون درهم كمساهمة من مديرية الشؤون القروية. وتتوزع هذه المشاريع على إفران (18)، بولمان (31)، تاونات (06)، الحاجب (27)، صفرو (03)، تازة (07)، مولاي يعقوب (00)، فاس (00) ومكناس (05).

وأضافت في هذا السياق أنه تمت الموافقة على 43 اتفاقية، عدد المستفيدين من أعضاء التعاونيات بلغ 12927 متعاون ومتعاونة وعدد التعاونيات المستفيدة 60 تعاونية.

نيابة عن المديرية الجهوية للمياه والغابات في الأطلس المتوسط ​​، أكد السيد حدو أوغبي، المدير الإقليمي للمياه والغابات بإفران، على أهمية المجال والنظم الإيكولوجية للغابات وأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبونه بالجهة، كما أكد بشكل خاص على أهمية إشراك التعاونيات الغابوية في التنمية المستدامة لغابات الأطلس المتوسط ​​و على دور جمعيات تسيير المراعي الغابوية (AGS) ، كأداة للحفاظ على موارد الغابات وتنميتها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن 12 تعاونية غابوية، منها 2 بإفران و3 بخنيفرة و7 بميدلت، استفادت من عقد شراكة لاستغلال خشب الأرز خلال الفترة 2016-2020 بحجم إجمالي يقدر بحوالي 57.299 م 3 بقيمة إجمالية قدرها 64.727.276 درهم خلقت 377.928 يوم عمل.

واضاف ان امكانية استغلال خشب الارز من طرف التعاونيات خلال 2021-2025 تبلغ 136.630 م 3 على مستوى اقليم ميدلت و87122 م 3 على مستوى إقليم افران و230.320 م 3 بإقليم خنيفرة.

من جهته، أشار المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاونيات، السيد باسي عبد الله، إلى أن عدد التعاونيات على مستوى جهة فاس مكناس قد ارتفع من 1835 تعاونية تضم ما مجموعه 36202 متعاونًا سنة 2015 إلى حوالي 4281 تعاونية تتكون من 52152 متعاونًا ومتعاونة خلال سنة 2020. وأضاف أن عدد التعاونيات التي تم تأسيسها خلال فترة تفشي جائحة كوقيد بلغ 424 تعاونية جديدة.