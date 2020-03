CORONAVIRUS : UNE MOBILISATION GENERALE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS DANS LA PROVINCE D’AZILAL

Mohammed Drihem/ oujdacity.net

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publiques dans la perspective de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ; les autorités provinciales d’Azilal et les collectivités territoriales de la province ont mis en œuvre toute une batterie de mesures visant la lutte de la propagation du COVID-19 et la réussite du confinement des populations au niveau de tout le territoire provincial.

Dans cet élan de mobilisation, une grande campagne de désinfection et de stérilisation des voies et places publiques, des locaux administratifs et des locaux commerciaux de la ville d’Azilal et de toutes les localités de la province.

De même, les autorités locales et sécuritaires au niveau de cette province située au cœur des montagnes de l’Atlas Marocain ont mené une campagne de sensibilisation d’envergure au milieu des populations les incitant à observer l’état d’urgence sanitaire décrété par les pouvoirs publiques comment elles ont mis en place des points et des patrouilles pour le contrôle de la circulation des personnes conformément au décret de l’état d’urgence sanitaire.

Dans la foulée, le conseil provincial d’Azilal et quelques collectivités territoriales ont participé au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus et le Conseil de la Région de Khénifra/Beni-Mellal a mis quelques 50.000 paniers de denrées alimentaires d’une valeur globale de 10 million de Dirhams et des produits et outils de désinfections d’une valeur totale de trois million de dirhams à la disposition .des différentes provinces de la région dont celle d’Azilal