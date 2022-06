La Convergence des stratégies de développement du monde rural et des terres collectives au centre des Débats d’une journée de sensibilisation à Ifrane

Par Mohammed Drihem

La Convergence des stratégies de développement du monde rural en général et des ayants droit des terres collectives en particulier dans la Région de Fès-Meknès a été au centre des débats de la rencontre organisée à Ifrane mardi 07 juin dernier par la Direction Centrale des Affaires Rurales (DAR) du Ministère de l’intérieur en partenariat avec la Province d’Ifrane.

Ont participé a cette rencontre dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid ; les chefs de Division des affaires rurales des différentes provinces relevant de la Région, les chefs de services technique extérieurs concerné de la Province d’Ifrane en plus des Nouabs représentant des ayants droits et des représentant de coopératives d’ayant droit venant des neuf provinces composant la Région de Fès Meknès.



Dans une déclaration au journal, Mme Laila El Bakouri de la Division d’Appui au développement rural au ministère de l’intérieur, a souligné que la stratégie de développement adopté par la Direction centrale des affaires rurales dans le domaine d’appui aux ayants droit organisés dans des coopératives vise à encourager l’adhésion des membres des collectivités ethniques dans le processus de développement humain à travers l’appui à différents projets dans différents secteurs et dont le premier programme concerne l’infrastructure de base et l’inclusion sociale, le second concerne tout ce qui est activités génératrices de revenus et d’emploi en plus des grands projets au profit des coopératives membres des collectivités ethniques dans le domaine agricole, pastoral et forestier et le troisième programme qui porte sur l’appui aux AGR dans les différents domaines de métiers , l’encouragement des lotissements et l’amélioration de l’habitat au profit des membres des collectivités ethniques dans le quatrième programme et un cinquième programme enfin consacré à l’inclusion social, à l’appui aux femmes et aux jeunes.

Pour Mme El Bakouri cette rencontre organisée à Ifrane est la sixième du genre organisées dans le cadre d’une Caravane initiée par la Direction Centrale des Affaires Rurales du ministère de l’intérieur et dont l’objectif est d’essayer d’intégrer la population dans le processus de développement humain, d’encourager les différents secteurs publiques à adhèrer a cette stratégie et à apporter leur appui à la stratégie de développement de la DAR.

Pour sa part, le Chef de Division des Affaires Rurales de la Province d’Ifrane a souligné dans sa déclaration au Journal que cette rencontre vient en application des orientations royales incitant à l’intégration des membres des collectivités ethniques dans le processus en bénéficiant d’une série de programme de développement. Dans ce cadre a-t-il ajouté, la province d’Ifrane a enregistré le financement de plusieurs projets de développement et des AGR et qui sont au nombre de 20 projets pour une enveloppe budgétaire globale de 36 millions de dirhams au titre des années 2020 et 2021 au profit des femmes soulalyates et des jeunes en vue d’améliorer leur niveau de vie par la création d’emplois.

Au programme de cette journée de sensibilisation bien réussie par la DAR du Ministère de l’intérieur et la Province d’Ifrane plusieurs communications faites par des responsables des services extérieurs ont suscités l’intérêt des participants qui ont adhéré à un débat fructueux et responsable.

Après avoir brosser un large ventail sur la Stratégie Nationale de la DAR pour 2020-2024 visant l’appui et l’accompagnement des projets de développement au profit des collectivités ethniques et aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit des coopératives des membres de ces dernières,

Mme Laila El Bakouri, a rappelé que le contrat programme pour 2020-24 signé par la DAR avec chacune des différentes provinces de la Région de Fès Meknès a connu l’approbation de 97 projets au titre de l’an 2020 et 2021 pour un montant global de 138,48 Million de Dirhams dont 27,30 millions de dirhams comme apport de la DAR. Ces projets sont répartis sur Ifrane (18), Boulmane (31), Taounate (06), El Hajeb (27), Séfrou (03), Taza (07), Moulay Yacoub (00), Fès (00) et Meknès (05).

Dans ce cadre avait-elle ajouté, 43 conventions ont été approuvées, le nombre des bénéficiaires adhérents aux coopératives est de 12927 coopérants et coopérantes et le nombre de coopératives bénéficiaires est de 60 coopératives.

Intervenant au nom de la Direction Régionale des Eaux et Forêts du Moyen Atlas, Mr Haddou Oughebbi Directeur provincial des eaux et forêts d’Ifrane a mis en exergue l’importance du domaine et des écosystèmes forestiers et l’importance du rôle socio-économique qu’elles jouent dans la Région en soulignant notamment, l’importance de l’ Implication des coopératives forestières dans le développement durable des forêts du Moyen Atlas et des Associations de Gestion Sylvopastorale (AGS), en tant qu’outil de conservation et de développement des ressources forestières.

A ce sujet avait-il souligné, 12 coopératives forestières dont 02 à Ifrane, 03 à Khenifra et 07 à Midelt ont bénéficié de contrat de partenariat pour l’exploitation du Bois d’œuvre de cèdre durant la période 2016-2020 avec un volume total cédé de l’ordre de 57.299 m3, engendrant un montant total de 64.727.276 DH et 377.928 jours de travail.

Aussi avait-il ajouté, les potentialités de bois de cèdre à mobiliser pour les coopératives pour 2021-2025, s’élèvent à 136630 m3 au niveau de la province de Midelt, 87.122 m3 au niveau de la province d’Ifrane et à 230.320 m3 dans la province de Khenifra.

Pour sa part, le délégué régional de l’ODECO, Mr Bassi Abdellah a souligné que le nombre des coopératives au niveau de la Région de Fès Meknès est passé de 1835 coopératives englobant au total de 36.202 coopérants en 2015 à quelques 4281 coopératives réunissant un global de 52.152 coopérants et coopérantes en 2020.

Le nombre de coopératives naissantes pendant la période de la pandémie du COVID-19 avait-il ajouté, est de 424 nouvelles coopératives

