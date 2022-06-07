جمعية أصدقاء وادي إفران

تخلد اليوم العالمي للبيئة وتنظم

جولة تربوية وتحسيسية لدار الأرزية وسط

المنتزه الوطني لإفران

نظمت جمعية أصدقاء وادي إفران للمحافظة على البيئة والسياحة الإيكولوجية بدعم من المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالأطلس المتوسط ​​والديرية الجهوية لقطاع البيئة لجهة فاس مكناس وبشراكة مع المنتزه الوطني إفران ودار الأرزية جولة تربوية وتوعوية لهذه الأخيرة.

عشرون تلميذ وتلميذة من مدرسة الصنوبر بمدينة إفران استعادوا من هذه الأنشطة التوعوية والتربوية التي نظمت داخل المتحف البيئي لدار الأرزية بتأطير من قبل الإطار والمنشط الكفء بالمنتزه الوطني بإفران وعضو بالمكتب المديري لجمعية أصدقاء وادي إفران السيد لحسن أوقانو.

تضمنت أنشطة برنامج هذا اليوم التربوي التحسيسي: ورشة ألعاب مرحة تخص تجميع الألغاز puzzles والتعرف على الحيوانات المفترسة وفريستها، التعرف على مواطن الحياة البرية بالمنتزه الوطني لإفران من بين ألعاب أخرى تلتها جولة موجهة للمكونات الثلاثة للمتحف البيئي لدار الأرزية وهي: التنوع البيولوجي للمنتزه الوطني، الجانب الاقتصادي لصناعة أخشاب الأرز والمكون الاجتماعي والاقتصادي لإنهاء اليوم بعرض فيلم وثائقي حول « غابات المغرب ».

للتذكر، إن اليوم العالمي للبيئة يعتبر من أهم الأيام الدولية المخصصة للبيئة التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وينظم كل سنة منذ نصف قرن تقريبا (49 عاما) بحيث أصبح هذا اليوم العالمي للبيئة أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية. ويحتفل به ملايين الأشخاص حول العالم. موضوع الحملة المختار لهذه السنة هو: « أرض واحدة فقط » وينصب التركيز فيه على « العيش بشكل مستدام في وئام مع طبيعة سجية « .

محمد الدريهم