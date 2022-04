L’ASSOCIATION TAY TAWAHOD D’EL HAJEB 2018 CELEBRE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME

En célébration de la journée du 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l’autisme, l’Association Tayf Tawahod d’El Hajeb 2018 en partenariat avec le Comité Provincial du Développement Humain et la Délégation Provinciale de l’entraide nationale d’El Hajeb ont organisé Samedi 02 avril dernier une journée de sensibilisation à la Maison de la Culture de la ville d’El Hajeb.

L’objectif des organisateurs de cette journée est la sensibilisation de tous les intervenants dans le domaine du renforcement des Droits des personnes autistes et la présentation et discussion des grands efforts déployés par ces intervenants au niveau de la Province d’El Hajeb pour renforcer les droits de ces personnes et ce, à travers la présentation du bilan des réalisations et la discussion des défis à relever en vue d’assurer de meilleures conditions de vie aux personnes en situation d’handicape dans le respect de leurs Droits et de leurs dignités.

Dans ce cadre et grâce aux efforts déployés par ses différents partenaires, l’Association Tayf Tawahod d’El Hajeb 2018 s’est engagé à accueillir et à accompagner près de 60 enfants autistes au niveau de son Centre sis Hay Nahda d’El Hajeb sous la supervision d’un staff administratif, éducatif et médical qui assure soin, suivi médical des enfants et sensibilisation des familles avec facilité de diagnostic précoce tout en offrant un espace aux enfants pour leur permettre de suivre convenablement leurs études dans la perspective de leur intégration en application de l’égalité des chances avec tous les autres enfants.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’ONDH en particulier celui visant la lutte contre la précarité, les autorités provinciales d’El Hajeb ont accordé un intérêt particulier a cette population d’enfants autistes et ce, à travers la programmation de plusieurs projets et opérations visant essentiellement la prise en charge de cette catégorie en situation d’handicape au sein de centres spécialisés assurant l’encadrement social et éducatif et outils de travail tout en assurant l’accompagnement social aux familles des enfants autiste.

Dans ce cadre, un Centre provincial pour enfants autistes a été édifié à Hay El Yakout au Haut El Hajeb avec une capacité d’accueil de 100 enfants et à travers sa 3ème Phase, l’INDH compte renforcer la qualité de service offert par ces centres et assurer leur durabilité.

Au programme de cette évènement commémoratif de la Journée internationale de sensibilisation à l’Autisme donc, une série d’activités culturelles, artistiques, théâtrales et récréatives a été organisée au profit de ces enfants autistes à El Hajeb marquée notamment par la présentation de témoignages de quelques mères d’enfants et par l’organisation d’un atelier de dessin.

Mohammed Drihem