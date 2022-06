Le centre d’Etude et de Recherche sur l’Eau et l’Energie

Célèbre la journée mondiale de l’environnement

Organise

7ème Edition de ses Journées Portes Ouvertes

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de ses activités d’ouverture sur son environnement et de rayonnement, le Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad, célèbre la Journée Internationale de l’environnement et organise la 7ème Edition de ses Journées Portes Ouvertes (JPO) du 01 au 03 juin 2022.

Dans sa déclaration au journal, Pr Laila Mandi, Directrice du CNEREE, a tenu de souligner que ces journées portes ouvertes placée cette année sous le thème « technologie vertes une nécessité vitale pour la protection de notre terre » ont pour objectifs de rendre publique tout le travail effectué par le centre notamment les travaux de recherche appliquée, les réalisations et innovations qui sont en rapport avec tout ce qui est traitement et recyclage des eaux usées, valorisation des déchets solides et le volet énergétique notamment les énergies renouvelables et leurs applications dans différents domaines et bien sûr, l’efficacité énergétique dans le bâtiment .

Dans cette optique avait-elle ajouté, le Centre restera ouvert au grand public durant ces trois jours qui seront marquées bien sûr par l’organisation de visites guidées des plateformes technologiques du centre, des ateliers sur différentes expériences réalisées par les chercheurs et le doctorants, et qui ont des implications sociétales et environnementales et par, l’organisation de visites des réalisations écologiques dont notamment une station de traitement des eaux usées par un Eco-bio-filtre développé par ce centre de l’Université Cadi Ayad et qui est une technologie breveté et à faible cout qui permet le traitement des eaux usées en donnant une très bonne qualité et qui fait objet actuellement d’une forte demande pour l’utilisation de cette technologie verte en milieu rural marocain.

A noter que le CNEREE se positionne à l’échelle nationale et internationale en développant des activités de recherche et développement qui visent à faire bénéficier les acteurs de développement, des résultats de la recherche et à orienter la recherche vers les préoccupations du développement.

Selon les résultats confirmés des chercheurs du CNEREE, la qualité de l’eau traitée répond aux normes nationales et internationales de réutilisation en agriculture et/ou pour l’arrosage des espaces verts. Cette solution peut être considérée comme un outil qui s’intègre dans la démarche de développement durable pour assurer la sécurité hydrique et s’adapter au changement climatique.

Les JPO2022 ont comme objectif principal de rendre public les innovations et les réalisations développées par les différentes équipes de chercheurs au sein du CNEREE aux visiteurs potentiels (Etablissements universitaires, Etablissements scolaires, Clubs d’environnement, Industriels, Opérateurs, Société civile, Journalistes, etc.) sur des thématiques majeures notamment le traitement et le recyclage des eaux usées, la valorisation des déchets solides, les applications des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans le bâtiment.