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دعم الحج: فتح باب الترشيح برسم العام الهجري 1443

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فتحت مؤسسة محمد السادس باب الترشيح للاستفادة من دعم مصاريف الحج برسم العام الهجري 1443، الموافق ل2022 ميلادي. يتمثل هذا الدعم، الذي يتم تخويله لمن لم يسبق له الاستفادة منه، في:

  • مبلغ 35.000 درهم لكل منخرط مرتب في السلم الوظيفي 9 فما أقل؛
  • مبلغ 25.000 درهم لكل منخرط مرتب في السلم 10 أو ما يماثله، ويبلغ من العمر 64 سنة على الأقل.

يمكن للمنخرطين المهتمين بهذه الخدمة الاطلاع على جميع التفاصيل حول كيفية طلبها والوثائق المطلوبة لملف الترشيح من خلال صفحة “الحج”.

يمكن إيداع ملفات الترشيح لدى إحدى الوحدات الإدارية الجهوية للمؤسسة أو بمقرها المركزي بالرباط  أو إرسالها عبر البريد على العنوان التالي: شارع علال الفاسي، مدينة العرفان، ص ب: 6281، حي الرياض، الرباط.

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