La diaspora franco-marocaine

Se renforce par « Meet France Maroc » créée à Strasbourg

Un rêve se réalise pour créer

des ponts entre la France, le Maroc et l’Afrique,

Par Mohammed Drihem



Dimanche 22 mai 2022 dernier, le Consulat Général du Maroc à Strasbourg en France, a été au rendez-vous avec l’événement de la création de l’Association Meet France Maroc (MFM) par l’assemblée générale constitutive à l’issue de laquelle les membres fondateurs ont désigné à l’unanimité Mr Hassan BENZZINE au poste de Président Directeur Général de MFM, Mme Samira Fafi-Kremer comme Secrétaire Générale et Noureddine Lemqaddeh Trésorier Général.

MFM est une structure d’avenir qui fera un trait d’union entre la France et le Maroc sur plusieurs axes inter-complémentaires, notamment, le Pôle Entreprenariat, Pôle Recherche Scientifique et valorisation, Pôle Éducation et formation, Pôle Évent et culture, Pôle jeunesse et enfin le Pôle partenariats.

Selon le Président de MFM ainsi élu, le projet de création de MFM fait suite à la publication le 26 mai 2021 du rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement du Maroc. Une conférence-débat a eu lieu le 02 octobre 2021 au Consulat Général du Maroc sous l’impulsion de M. Driss El Kaissi, Consul général du Maroc à Strasbourg en coordination avec Hassan Benzzine, Administrateur du Collectif « Réflexion et Action » du Grand Est. MM. Rachid Benzine et Hamid Bouchikhi, deux membres de Commission Spéciale sur le Nouveau Modèle de Développement (CSMD) et lors duquel, ils ont eu un échange riche, ouvert et interactif avec la diaspora franco-marocaine.



Un comité informel s’est ensuite constitué en coordination avec le Consulat Général pour voir comment contribuer, en tant que Marocains Du Monde (MDM), à cet élan voulu par SM le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie et dees réunions successives ont donné lieu à la création de la structure MFM a-t-il ajouté.

C’est ainsi que dimanche 22 mai 2022 a été un jour événement marqué par le lancement de la création de Meet France Maroc. Les membres fondateurs ont été conviés pour donner naissance à cette structure d’avenir France/Maroc, en présence de M. Driss El Kaissi Consul Général du Maroc.

Pour Hassan Benzzine ; cette étape importante de la vie de MFM est organisée à Strasbourg, capitale européenne où la France assure la présidence du Conseil de l’Union européenne.

Il s’agit d’une structure inédite dans la région du Grand d’Est de la France qui a pour missions de contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre la France et le Maroc ; mobiliser les diasporas et amis du Maroc pour être les meilleurs acteurs et ambassadeurs de ce co-développement fructueux et durable France-Maroc ; encourager les porteurs de projets d’investissement à repousser les frontières du possible vers de nouveaux marchés marocains à potentiel ; contribuer à la mise en œuvre et la traduction opérationnelle du « Nouveau Modèle de Développement » du Maroc ; construire un modèle opérationnel de partenariat avec les structures et institutions marocaines pour accompagner les porteurs de projets sur différents secteurs et marchés à fort potentiel ; assurer aux porteurs de projets d’investissement un service de proximité avec la diffusion de bonnes pratiques professionnelles et des données actualisées, en coordination avec les différents acteurs institutionnels et partenaires ; promouvoir la fibre entrepreneuriale et la recherche au service du développement durable.

Cette association ajouta-t-il, a pour mission notamment de valoriser et encourager l’Entrepreneuriat féminin en France et au Maroc ; encourager l’Entrepreneuriat des jeunes par l’accompagnement, la formation, la recherche de stage en entreprise au Maroc comme en France et engagement des jeunes dans la vie associative ; participer à l’internationalisation et au rayonnement des potentialités du Maroc en France ; promouvoir les potentialités du Maroc et de l’Afrique et aider à faire connaître les produits et services des Africains en France et en Europe et créer enfin, un modèle de coopération win-win, bienveillant et exigeant avec nos interlocuteurs et partenaires en France et au Maroc ; avait-il conclu.

«Meet France Maroc» (MFM), selon ses fondateurs est une association à vocation économique, qui a vu le jour à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région du Grand Est, avec la collaboration du consulat du Royaume à Strasbourg, son adresse E-mail contact officiel si besoin est : meet.france.maroc@gmail.com