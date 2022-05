Feux de Forêts : Le Comité Directeur de prévention et de lutte contre les incendies en conclave au siège de l’ANEF en préparation à la saison estivale 2022

Mardi 24 mai 2022, le comité directeur de prévention et de lutte contre les incendies de forêts a tenu sa réunion nationale au siège de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et ce, en présence des responsables des différents départements ministériels concernés,



Lors de cette réunion, l’assistance a débattu des bilans et des retours d’expérience de l’année 2021 et de la finalisation des dispositifs de préparation et des plans opérationnels d’alerte et d’engagement des moyens d’intervention, pour cette saison estivale 2022 qui s’annonce très chaude.

A rappeler qu’en 2021, le bilan des incendies de forêts au Maroc montre que le nombre d’incendies enregistré est de 435 feux, ayant touché une superficie totale de 3064 ha. A signaler aussi que cette superficie incendiée est constituée de 35% de strate herbacée et d’essences secondaires et, par comparaison à l’année dernière 2020, notre pays a connu en 2021, une diminution du nombre des incendies de l’ordre de 15%, et des superficies touchées de 45%

La région qui a connu la grande superficie incendiée est celle du Rif (Chefchaouen, Tétouan, Tanger, Ouezzane et Larache) avec 117 départs de feu soit 27% du nombre totale des incendies à l’échelle nationale et une superficie incendiée de 1577 ha représentant 51% de la superficie totale incendiée à l’échelle nationale.

La superficie moyenne touchée par incendie a une tendance à la baisse depuis 1960 jusqu’à 2021, en passant d’une moyenne de 14ha/incendie jusqu’à atteindre 6 ha/incendie. Ces résultats encourageants sont le fruit une coopération interdépartementale permanente entre les institutions concernées, à savoir : le Ministère de l’Intérieur, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, la Protection Civile, les Forces Royales Air, la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales et les Forces Auxiliaires …

En effet, dans un contexte marqué par une sensibilité accrue des espaces forestiers aux risques d’incendies, et eu égard à la pression anthropique croissante et aux effets attendus des changements climatiques, l’effort doit être doublé pour asservir les contraintes, notamment avec l’avènement de la nouvelle stratégie du secteur forestier « Forêt du Maroc 2020-2030 » lancée par SM le Roi Mohammed VI, le 13 février 2020. Cette stratégie précise-t-on, ambitionne de rendre le secteur forestier plus moderne, compétitif et durable, à travers un modèle de développement et de gestion inclusif et créateur de richesses, dont le levier de gestion des risques climatiques forestiers, en l’occurrence la prévention et l’atténuation de l’impact des incendies de forêts.

De même, le comité directeur a examiné les différents volets pratiques des préparatifs et des interventions pour la prochaine saison 2022 et a engagé les démarches préparatoires, chacun selon ses propres prérogatives, pour couvrir les composantes de gestion des feux de forêts, à savoir les activités relatives à la prévention, la prévision, le pré-positionnement, la surveillance/alerte et les interventions.

Un budget total de 133.000.000 de dirhams est alloué par l’ANEF au programme 2022 de prévention et de lutte contre les incendies de forêts qui se décline en plusieurs actions préventives et opérationnelles. Il s’agit essentiellement, des travaux d’entretien de tranchées pare-feu, d’aménagement de points d’eau, de l’ouverture et de la réhabilitation de pistes forestières, de la construction et de l’entretien de postes vigies et de la mobilisation de guetteurs pour l’alerte des départs de feux

Mohammed Drihem