ASTRONOMIE :

Une Grande première pour l’observatoire de l’Oukaimeden :

Avec la Détection d’une

Rémanence de sursaut Gamma

Une rémanence (ou contrepartie optique) d’un sursaut Gamma ou GRB pour Gamma Ray Burst a été détectée par le télescope MOSS de l’Observatoire de l’Oukaimeden le 14 mai 2022 à 21h58 UTC. La source porte le nom de GRB220514A et l’observation a été effectuée à 8h après que l’alerte ait été donnée conjointement par le télescope spatial FERMI de la NASA et le Satellite INTEGRAL de l’ESA, tous deux dédiés à la détection des sursauts Gamma.

Selon un communiqué de Mr Zouhir Benkhaldoun, Directeur de l’Observatoire de l’Oukaimeden, les sursauts Gamma restent à ce jour un mystère et un sujet de recherche très en vogue dans ce qui est désormais connu par « l’astronomie multi Messenger ».

Un réseau dénommé GRANDMA et regroupant plusieurs observatoires autour du globe a ainsi été constitué pour la surveillance de ce phénomène très prisé par les chercheurs. Ces sursauts quand ils sont situés à de lointaine distance peuvent avoir comme source des processus mettant en jeu les étoiles à neutrons, les trous noirs ou les hypernovae, voire des phénomènes astrophysiques inconnus à ce jour a-t-il ajouté.

Pour Mr Benkhaldoun, l’observatoire de l’Oukaimeden, relevant de la faculté des sciences Semlalia de l’Université Cadi Ayyad a rejoint le réseau GRANDMA il y’a quelques mois et a débuté les observations tout récemment (en Avril 2022) avec les télescopes suivants tous opéré sur le site de l’Oukaimeden : Le Télescope MOSS, le Télescope OWL de l’Agence Spatiale de Corée du Sud et les télescopes de l’Association Marocaine d’Astrophotographie. Cette dernière association a-t-il précisé , vient de construire un observatoire dénommé HAO (High Atlas Observatory) à l’observatoire de l’Oukaimeden et a co-signé la circulaire ayant été publiée suite à cette découverte.

Au-delà de la grande première que vient de réaliser l’observatoire de l’Oukaimeden avec cette découverte, le programme de suivi des sursauts Gamma vient concrétiser de nouveau, la coopération entre professionnels et Amateurs au Maroc connu sous le sigle ProAm dans le domaine des sciences du ciel.

Mohammed Drihem