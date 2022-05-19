الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض أحياء مدينة وجدة

نظرا للأشغال التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتجدبد قناة الجر التي تزود مدينة وجدة انطلاقا من سد مشرع حمادي ، لتحسين أداء هذه القناة وتفادي التسربات بهدف المحافظة على الموارد المائية المحدودة ، تعلن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ان شبكة توزيع الماء ستعرف نقصا في الصبيب والضغط قد يؤدي الى اضطراب في التزود بالماء في بعض المناطق المرتفعة بالمدينة ، وذلك ابتداء من يوم الخميس 19 ماي 2022 الى يوم الأحد 22 ماي 2022 ، من الساعة الثامنة مساء الى الثامنة صباحا

وتبقى الفرق التقنية للوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب معبأة لضمان اعادة التزود بالماء في اقرب الآجال وفي احسن الظروف

نشكركم على تفهمكم ونبقى رهن اشارتكم لأية معلومات اضافية

الهاتف : 0536501406 او 0536504271