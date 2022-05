8ᵉ conférence internationale annuelle sur les sciences sociales sous le thème : Assurer l’intégration des sciences sociales et de la santé en Afrique et au Moyen-Orient, organisée par l’Université AL Akhawayn.

Sous le thème : « Assurer l’intégration des sciences sociales et de la santé en Afrique et au Moyen-Orient », la 8eme Conférence Internationale Annuelle sur les Sciences Sociales se tiendra à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane les 28 et 29 mai prochain.

Organisée par cette dernière en collaboration avec l’institut Konrad-Adenauer-Stiftung, cette conférence international verra la présence d’experts issus d’institutions Marocaines et d’universités et institutions internationales tel que l’Institut de technologie du Massachusetts MIT (États-Unis), le Musée Palestinien (Palestine), l’université de Bassorah (Iraq), l’université de Toulouse-II-Jean-Jaurès, (France), ainsi que l’Université islamique Imam Mohammad Ibn Saoud, communément appelée Université Al-Imam (Arabie saoudite).

Plusieurs questions scientifiques seront débattues lors de cette édition et concerneront, entre autres les politiques sanitaires, la gestion anti-Covid-19, l’accès aux soins, le genre, l’éducation médicale, la santé pédiatrique, la santé mentale, la communication médicale, les soins palliatifs, la santé reproductive et le tourisme médical.

Mohammed Drihem