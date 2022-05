5ème Ministérielle de l’Union pour la Méditerranée Emploi et Travail 17-18 mai 2022, Marrakech, Maroc

Conférence de presse virtuelle

Par Mohammed Drihem

La ville Ocre de Marrakech accueille ce 17 et le 18 mai en cours la reunion des États membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) . A l.ordre du jour de cette reunion, les défis les plus pressants sur le marché du travail dans la région euro-méditerranéenne, en particulier sur la manière d’assurer une reprise inclusive, verte, numérique et durable pour tous, et en particulier pour les plus vulnérables.

La Ministérielle sera présidée par M. Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences du Royaume du Maroc, et co-présidée par M. Nicolas Schmit, Commissaire européen en charge de l’emploi et des droits sociaux, et M. Nayef Stetieh, Ministre du travail du Royaume hachémite de Jordanie en présence notamment de M. Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’UpM.

A souligner que les pays des deux rives de la Méditerranée ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19, qui a exacerbé les défis socio-économiques existants, qui caractérisent en particulier les pays du sud de la Méditerranée. Afin de débattre de ces défis urgents, la Ministérielle comprendra les initiatives suivantes: La réunion ministérielle Compte tenu de la nécessité d’une reprise socio-économique et de l’ambition de ne laisser personne de côté, les Ministres en charge de l’emploi et du travail de l’UpM réaffirmeront leur engagement à promouvoir une économie au service des personnes grâce à des politiques sociales et de l’emploi adaptées aux besoins des jeunes et tenant compte de la dimension du genre. Cette réunion contribuera également à définir le programme pour les années à venir, vers une politique de l’emploi efficace, réelle et inclusive, fondée sur la création d’emplois, le dialogue social, les compétences et l’employabilité, des marchés du travail inclusifs et la mobilisation des acteurs et des parties prenantes dans la région méditerranéenne

