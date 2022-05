Les olympiades régionales de la robotique : Apprendre autrement, en investissant dans le Numérique

Les olympiades régionales de la robotique

Pour Enseigner autrement, Apprendre autrement,

en investissant dans le Numérique.

Par Mohammed Drihem

Samedi 21 Mai 2022 prochain, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane sera au rendez-vous avec l’organisation de la 4ème édition des Olympiades de la Robotique pédagogique organisée par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la Région Fès-Meknès.

Initiés en partenariat avec l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie Fès-Meknès (ATDTEC_FM), L’Université Al Akhawayn AUI et l’Association CITI depuis trois ans déjà, ces Olympiades de la Robotique connaitront cette année la Participation de 42 élèves représentant 40 écoles primaires venant des province de Taounate (11), El Hajeb (­06), Meknès (06), Moulay Yacoub (15), Fès (03) et de Ifrane (01) ainsi que 25 collégiens et Lycéens représentant 14 établissements venant de Taza (01), El Hajeb (06), Meknès (04), Fès (05), Séfrou (05), Taounate (01), Boulmane (01), Moulay Yacoub (01) et Ifrane (01).

Selon Mr Brahim Lakhdar, Président de l’Association Tawassol pour le Développement de la Technologie Fès-Meknès, l’engouement pour les nouvelles technologies est très présent chez les jeunes et la robotique, en générale, fait partie des mini-projets technologiques les plus attractifs au primaire et secondaire et même au supérieur.

« Avec toute l’énergie déployée pour promouvoir ce projet, surtout par les enseignants intéressés par la robotique, nous croyons pouvoir développer chez nos élèves plus d’autonomie, de créativité, d’innovation et d’ingéniosité, mais surtout la fierté du travail en groupe encadré et accompli », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que, « dans l’objectif de vulgariser davantage la robotique pédagogique de l’école primaire à l’université, nous estimons que la démultiplication des expériences réussies en matière de robotique offre plus d’opportunités aux élèves intéressés et passionnés pour découvrir ce champ disciplinaire couvrant la programmation l’électronique et la mécanique ».

La mission principale du projet selon Mr Brahim Lakhdar, consiste à multiplier davantage nos efforts pour transmettre aux élèves le goût de la robotique, de la programmation et de l’ingénierie système. Ainsi, les objectifs majeurs des olympiades régionales de la robotique pour lui, visent à faire de la robotique pédagogique un pilier pour faire acquérir aux élèves une démarche de pensée, à développer les compétences numériques chez les élèves, initier les élèves à la démarche d’ingénieur, faire des pratiques ludiques un moyen pour maîtriser les outils de la technologie d’information et de la communication et enfin, faciliter l’acquisition des concepts scientifique et mathématique à partir de solutions technologiques appropriées

A noter enfin qu’en vue de permettre aux étudiantes et aux étudiants de toucher les extensions et les intersections entre les différentes disciplines, en reliant les connaissances aux contextes du monde réel, la robotique pédagogique s’avère l’outil didactique le plus adéquat. Ainsi, pour développer les compétences de base qui intègrent de manière rationnelle toutes les compétences du 21ème siècle, le thème des olympiades régionales de la robotique de cette troisième édition est de reproduire le comportement du caméléon lors de son adaptation aux conditions de son environnement. « ROBOT CAMELEION »