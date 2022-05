ASSOCIATION DES AMIS DU VAL D’IFRANE PERSISTE ET SIGNE POUR CELEBRER LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de l’environnement du 05 Juin 2022 qui a pour thème cette année : « Nous n’avons qu’une seule terre », l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la Protection de l’environnement et la promotion de l’écotourisme en partenariat avec le Parc National d’Ifrane, la Direction Régionale de l’Environnement, la maison de la cédraie d’Ifrane et l’école Le Sapin d’Ifrane organise une journée éducative et environnementale à la maison de la cédraie d’Ifrane.

Une vingtaine de jeunes élèves – filles et garçons – de l’école Le Sapin participera à cette journée qui sera animée à la Maison de la cédraie et dans le circuit pédagogique de Moudmane par l’animateur nature émérite et chevronné, Mr Lahcen Oukanou membre de l’association des Amis du Val d’Ifrane et cadre du Parc National d’Ifrane.

Au programme de cette journée éducative : Une visite Guidée à l’écomusée de la maison de la cédraie avec complément d’informations et animations assurées par Mr Oukanou, Projection d’un film documentaire sur « le singe magot » au niveau de l’auditorium suivi d’une Séance de question réponses, Une Projection de Film documentaire sur « Les Forêts du Maroc » notamment à l’auditorium suivie d’une Séance de questions réponses et enfin, une Randonnée de restitution au niveau du circuit pédagogique de la zone de Moudmane.

A rappeler que cette journée internationale de l’environnement a été promulguée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la protection de l’environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète.

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement rappelons-le, a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence il s’agit de la lutte contre la destruction de la couche d’ozone, la lutte contre la déforestation, la préservation de la qualité des réserves d’eau et la lutte contre la désertification et la sécheresse.