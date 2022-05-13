جمعية أصدقاء وادي إفران

تخلد اليوم العالمي للبيئة بدار الأرزية

لإقليم إفران

محمد الدريهم

تخليدا لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف سنويا يوم 5 يونيو و المنظم هذه السنة تحت شعار: » ليست لدينا سوى أرض واحدة » ، تنظم جمعية أصدقاء وادي إفران إفران لحماية البيئة والسياحة الإيكولوجية بشراكة مع المنتزه الوطني لإفران و المديرية الجهوية لقطاع البيئة بجهة فاس مكناس و دار الأرزية بإقليم إفران و مدرسة الصنوبر يومًا تربويا وبيئيًا بفضاءات دار الأرزية بإفران.

عشرون تلميذاً وتلميذة من مدرسة الصنوبر، سيتم استضافتهم بدار الأرزية والمدار البيداغوجي المحيط بها بمنطقة مودمام من تأطيرهم من طرف المنشط التربوي المتخصص في المجال البيئي ذو المهارات العالية والخبرة، السيد لحسن أقنو، عضو بجمعية أصدقاء وادي إفران وإطار بالمتنزه الوطني لإفران.

برنامج هذا اليوم التربوي البيئي يتضمن زيارة للمتحف البيئي لدار الأرزية مع توضيحات إضافية وترفيهية يقدمها السيد أقنو، عرض فيلم وثائقي عن « القرد زعطوط » وأخر حول « غابات المغرب » تليهما جلسة للأسئلة والأجوبة، وأخيراً تنظيم جولة بالمدار التربوي لمودمام للتعرف عن قرب على المجال الغابوي عامة وشجرة الأرز بصفة خاصة.

للتذكير لقد تقرر تخليد هذا اليوم العالمي للبيئة من لذن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم الاحتفال به لسنوات عديدة وهو يثير بانتظام الأسئلة الأساسية المتعلقة بحماية البيئة وعواقبها على نوعية حياة السكان وبقاء كوكبنا.

ولنتذكر كذلك فأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد وضع قائمة بالنقط السوداء التي يجب الاهتمام بها بذل جهد كبير بشأنها وبشكل عاجل وهي: مكافحة تدمير طبقة الأوزون، مكافحة اتلاف الغابات، الحفاظ على جودة احتياطي المياه ومكافحة التصحر والجفاف.