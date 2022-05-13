مهرجان: إملشيل تستضيف المهرجان الرابع لمغاربة العالم من 11 إلى 14 غشت 2022

بقلم: محمد الدريهم

تنظم جمعية تضامن التبادل شمال – جنوب بمدينة بوردو الفرنسية (SENS) وجمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإملشيل الدورة الرابعة لمهرجان مغاربة العالم من 11 إلى 14 غشت 2022 بإملشيل.

تتميز طبعة 2022 الجديدة لمهرجان مغاربة العالم هذا بمشاركة شبكة المغتربين المتضامنين (FORIM) وCOSIM Nouvelle Aquitaine وهي مجموعة من منظمات التضامن الدولية للمهاجرين بدعوة من السيد مارغين لحو، منسق جمعية SENS في بوردو وذلك لأجل المشاركة في حفل توزيع الجوائز الذي تتكون من أدوات ولوازم خاصة بانطلاق أنشطة رواد الأعمال الشباب بإملشيل، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 400.000 درهم.

بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، حسب السيد مرغين لحو، فإن هذا المهرجان الخاص بمغاربة العالم قد مكّن من تعبئة المهارات المغربية المقيمة بالخارج وكذلك المانحين من أجل تحقيق العديد من المشاريع التنموية في منطقة إملشيل. ومن بينها: مشروع دعم جمعيات إدارة مياه الشرب مع التدريب والتزويد بالمعدات للسباكين بمجموع 16 دوار وقرية ومشروع توسيع شبكة الماء الشروب بمجموع 08 دواوير وقرى والذي سيتم الشروع في إنجازه خلال صيف 2022.

بالنسبة لنسخة 2022 لمهرجان مغاربة العالم، يود المنظمون أن يتقدموا بالشكر لمؤسسة الحسن الثاني للمغربة المقيمين بالخارج على توفير حافلات النقل منذ النسخة الأولى للمهرجان ويتمنون استمرار دعمها سنة 2022 حيث يرغبون في حشد شركاء آخرين لتعزيز وانجاح المشروع.

هذا ويتضمن برنامج هذه النسخة الرابعة من مهرجان مغاربة العالم لإملشيل: رحلات إلى بحيرة إيسلي العظيمة وبحيرة تيسليت مغارة أخيام مع شلاله والجسر الطبيعي، تنظيم حفلات الزفاف التقليدية الخاص بقبائل إيت حدديدو، زيارة تعاونية عصير التفاح والخل، تسليم الأدوات ولوازم العمل لرواد الأعمال الشباب من قبل COSIM، ورشات عمل للتبادل بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لركوب الدراجات الجبلية، والترفيه، والاسترخاء، والأمسيات الموسيقية المسائية.