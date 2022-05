Casablanca capitale de la finance africaine Accueille une nouvelle édition de L’Africa Capital Markets Forum 2022

La Ville de Casablanca, capitale économique du Royaume, sera au rendez-vous avec « l’Africa Capital Markets Forum 2022 » organisé par i-conférences les 12 et 13 Mai prochains en partenariat avec la Bourse de Casablanca, la COSUMAF, le CREPMF, la BRVM et Perenity Software.

250 participants venus de près de 30 pays et représentants ministères des finances, régulateurs de marchés, institutions financières, bourses des valeurs mobilières, sociétés de gestion et d’intermédiation, consultants en stratégie, fournisseurs technologiques … ainsi que toutes les parties prenantes concernées par le développement des marchés de capitaux en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale participeront a cette évènement dont l’organisation témoigne de l’intérêt qu’accorde i-conférences à la promotion des marchés de capitaux africains tout en soulignant leur rôle dans le développement économique.

A noter que les ambitions d’une économie africaine performante et intégrée ne peuvent être atteintes sans un recours à des mécanismes de financement modernes et adaptés. Même si on observe quelques économies émergentes faire appel aux marchés de capitaux, un long chemin reste à parcourir pour créer une émulation continentale. Changer de paradigmes, mobiliser tous les acteurs autour d’une même vision et explorer de nouvelles approches sont des conditions sine qua non pour renforcer et dynamiser le rôle catalyseur des marchés de capitaux à l’ère de l’intégration économique africaine.

Au programme de cette édition d’ACMF 2022, deux journées de débats à la fois stratégiques et opérationnelles autour des approches qui permettront de consolider le rôle des marchés dans un contexte de relance, des enjeux liés à l’attractivité, à la profondeur et à la liquidité des marchés ainsi que la nécessité de favoriser le rapprochement des marchés régionaux. D’autres sujets en relation avec l’émergence de nouvelles techniques de financement, les initiatives visant à financer la croissance des PME par la bourse ou encore l’impact des produits dérivés sur les marchés sont également à l’ordre du jour.

Fidèle à la promotion de la coopération Sud-Sud, i-conférences à travers ACMF 2022 ambitionne de donner une importante impulsion à l’intégration des marchés de capitaux africains tout en accompagnant les marchés de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale à travers cette plateforme de débats. Son Président Mr. Hassan M. Alaoui souligne qu’il « existe une forte corrélation entre le niveau de développement des pays africains, dits émergents, et le dynamisme de leur marché de capitaux ». C’est en effet là un constat encourageant que partagent les partenaires institutionnels de ACMF 2022.

A PROPOS :

i-conférences Leader dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest est un groupe qui vise à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques à travers l’organisation d’une dizaine de conférences annuelles présentielles et une centaine de conférences virtuelles.

Créé en 2004, ce groupe compte à son actif plus de 300 forums spécialisés dans le domaine de la santé, l’agriculture, le digital, le paiement, l’identification, la banque, la poste, les infrastructures, les ports … entre autres domaines.

Mohammed Drihem