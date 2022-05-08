مدينة السعيدية تستقبل علماء مرموقين وبارزين من العالم في المؤتمر الدولي الخامس لعلوم المواد والبيئة

قريبا ستستقبل المدينة السياحية السعيدية علماء مرموقين وبارزين جدا في العالم في المؤتمر الدولي الخامس لعلوم المواد والبيئة – ICMES’2022- خلال اربع أيام من 09 إلى 12 يونيو 2022.

تنعقد هذه التظاهرة العلمية العالمية في نسختها الخامسة والمنظمة تحت شعار: « الصحة و ابتكار مواد ذكية لتقنيات جديدة ».

يهدف هذا الملتقى الدولي إلى تشجيع الباحثين طلبة وأساتذة لعرض نتائج الأبحاث ، حيث سيحضرها أكثر من 400 مشارك يمثلون 20 دولة. ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي العالمي بعد نجاح النسخة الأولى التي نظمت بمركب المعرفة التابع لجامعة محمد الأول في دجنبر 2016 والنسخة الثانية في ابريل 2018 بالسعيدية والثالثة شهر دجنبر 2019 بأكادير و الرابعة شهر نونبر 2020 بوجدة. ويعتبر المؤتمر الحالي منصة متعددة التخصصات للباحثين والصناعيين وأيضا للكفاءات المغربية – مغاربة العالم – المقيمة بديار المهجر، لتعزيز النهج المتعدد القطاعات والتعاون في مجال تطوير أساليب جديدة ومبتكرة في المواد وتطبيقاتها في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، علوم البيئة والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الكهربائية والذكاء الاصطناعي و الماء والطب. ويهدف هذا المؤتمر إلى دعوة العلماء، الأكاديميين، الباحثين والصناعيين البارزين من أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط لتبادل الخبرات وعرض النتائج والأبحاث المتعلقة بعلوم المواد والبيئية.

وسيقوم أزيد من 40 أستاذ عالمي باحث يمثلون مختلف دول العالم : الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا و بلجيكا و إسبانيا وبولونيا والصين واليابان والسعودية و الأردن وعمان ومصر والجزائر وجنوب افريقيا والمغرب … ، وهم علماء مرموقين وبارزين في مجال تخصصهم، بإلقاء محاضرات عامة وأخرى مواضيعية. هذا وتضم اللجنة العلمية أسماء وازنة في مجال البحث العلمي.

وسيكون هذا المحفل العلمي فرصة سانحة للمشاركين لمناقشة أحدث الابتكارات وكذلك لبدء التعاون التكميلي ستكون فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون شمال-جنوب والتنسيق من خلال برامج علمية دولية عن طريق إنشاء علاقة مباشرة بين الخبراء الدوليين المشاركين في المؤتمر، وأيضا عبر تشجيع التبادل المعرفي بين طلاب الماجستير والدكتوراه من جهة ومختلف الشركاء الأكاديميين من جهة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، لضمان الانتشار العلمي الدولي في تخصصاتهم حيث ستعمل اللجنة المنظمة على تقييم الأعمال من أجل نشرها في مجلات علمية عالمية وخاصة مجلتي « ماتيريال توداي » « السفيير »-ِELSEVIER-، ومجلة أبحاث علوم البيئة والتلوث التابعة ل-SPRINGER-والمجلة المغربية للكيمياء وكلهم مصنفون في سكوبوس و Web of Sciences.