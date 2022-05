Ait Melloul au rendez-vous avec la naissance du « Maroc des Amis de l’Environnement « 

Ait Melloul au rendez-vous avec la naissance

de la Section Souss Massa de l’Association Nationale

« Maroc des Amis de l’Environnement «

Samedi 30 avril 2022, l’espace du complexe socio-culturel pour femmes et enfants du quartier Al-Amal de la ville d’Ait Melloul a été au rendez-vous avec les travaux d’une Assemblée Générale constitutive qui a donné naissance à la section régionale Souss-Massa de l’Association Nationale « Maroc des Amis de l’Environnement »

Organisée en célébration de la Journée mondiale de la Terre en vue d’enrichir le tissu associatif national et de soutenir une action environnementale objective et responsable, cette assemblée générale est venue comme aboutissement d’une série de consultations avec un groupe d’acteurs de la société civile actifs dans le domaine de l’environnement et du développement durable au niveau de la région de Souss-Massa qui ont soutenu les activités de l’Association Nationale « Maroc des Amis de l’Environnement » pour sa distinction nationale parmi les différentes associations nationales environnementales,

Cette assemblée générale, organisée en présence notamment de Mr Mohamed Benabou, Président du Bureau National de l’Association Nationale « Maroc des Amis de l’Environnement », des membres du comité préparatoire de la section régionale et des représentants de la société civile de la région, a été marqué par le discours prononcé par M. Benabou, qui a saisi l’occasion notamment pour, donné lecture aux statuts ratifiés de l’association tout en précisant que cette dernière, vise à fédérer les efforts de tous les acteurs associatifs actifs dans le domaine de l’environnement au niveau national pour établir des relations fortes et distinguées.

Au terme de cette allocution et des discutions des statuts, l’assistance est passé aux urnes pour élire les membres du bureau de la section Souss-Massa de l’Association Nationale « Maroc des Amis de l’Environnement » comme ci-après détaillé :

Coordonnateur de la section régionale Souss Massa : Mohamed Soman

Coordonnateur Régional Adjoint : M. Mohamed Mesket

Secrétaire général : M. Essaid Mahboub

Secrétaire générale adjointe : Mme Nisrine Zat

Trésorier : M. Abdellah El-Yousfi

Trésorier Adjoint : M. Muhammad Dahmani

Conseillers chargés de missions : Said El karchiwi – Abdelkarim Agim – Hassan Amjhdi – Mohammed Harmouch et Merbah Fatima,

Mohammed Drihem