تخليدا لليوم العالمي للأرض وعملا على إغناء النسيج الجمعوي وطنيا ودعم العمل البيئي الهادف والمسؤول، وتتويجا لمسلسل الاستشارات مع مجموعة من الفاعلين المدنيين في مجال البيئة و التنمية المستدامة الذين دعموا أنشطة الجمعية الوطنية « مغرب أصدقاء البيئة » لتميزها وطنيا من بين مختلف الجمعيات الوطنية البيئية، تم تأسيس الفرع الجهوي بجهة سوس ماسة للجمعية الوطنية « مغرب أصدقاء البيئة » و ذلك يوم السبت 30 أبريل 2022 بفضاء المركب السوسيو- ثقافي للمرأة والطفل بحي الأمل بآيت ملول.

تميز هذا اللقاء التنظيمي الذي حضره كل من المهندس محمد بنعبو رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية « مغرب أصدقاء البيئة »، وأعضاء اللجنة التحضيرية للفرع الجهوي و ممثلو الفعاليات الجمعوية المهتمة بالجهة , بالكلمة التي ألقاها السيد بنعبو الذي استهلها بقراءة في القانون الأساسي للجمعية المصادق عليه، وأثناء كلمة الجمعية أكد السيد رئيس المكتب الوطني على كون العمل التربوي والعمل التطوعي هما بوصلة اشتغال هذه الجمعية الهادفة إلى توحيد جهود جميع الفاعلين في المجال البيئي على الصعيد الوطني لبناء علاقات متينة ومتميزة، لتتواصل أشغال المؤتمر الجهوي التأسيسي بعد ذلك بانتخاب أعضاء مكتب الفرع الجهوي جهة سوس ماسة للجمعية الوطنية « مغرب أصدقاء البيئة » على الشكل التالي:

*منسق الفرع الجهوي : السيد محمد سومان

*نائب المنسق الجهوي : السيد محمد مسكيت

*الكاتب العام : السيد السعيد محبوب

*نائب الكاتب العام : السيدة نسرين الزات

*أمين المال : السيد عبد الله اليوسفي

*نائب أمين المال : السيد محمد الدحماني

*المستشارون المكلفون بمهمة : سعيد القرشيوي – عبد الكريم أجيم – حسن أمجهدي – محمد هرموش – مرباح فاطمة،

هذا وقد انتهت أشغال المؤتمر الجهوي التأسيسي في جو من المسؤولية والانسجام والديموقراطية واختتمت بتلاوة السيد محمد سومان المنسق الجهوي المنتخب لنص برقية الولاء والاخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله.

محمد الدريهم