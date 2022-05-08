إدارة مخاطر الموارد المائية في صلب النسخة الثانية لحوار الأعمال المقرر تنظيمه بمراكش

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ينظم الاتحاد العام للمقاولات بالمغربية (CGEM) والتحالف المغربي للمياه (COALMA) النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء تحت شعار: « إدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المائية في خدمة التنمية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ».

هذا الحدث المقرر تنظيمه يوم الجمعة 13 ماي المقبل بمراكش، سيتميز بمشاركة كل من السادة شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة إلى جانب خبراء مغاربة ودوليين بارزين من القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي بالمملكة من خلال دمج القطاع الخاص من البداية في تطوير الاستراتيجيات مع الدعوة إلى البحث عن حلول متنوعة، بما في ذلك استخدام موارد المياه غير التقليدية.

باعتباره منصة لتبادل وتقاسم الخبرات، سيكون هذا الحدث ايضا فرصة لمناقشة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستخدامات المنطقية والمعقولة لهذا المورد الحيوي والحفاظ عليه وتعزيزه من خلال البحث والابتكار والاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء « حوار الأعمال » هذا، الذي سينظم بدعم من طرف القرض الفلاحي ومجموعة أكوا وCIH Bank والمكتب الشريف للفوسفاط وTotal Energies والمياه المعدنية أولماس، موجه أساسًا نحو التصديق على الاتفاقيات التسعة وتعميقها المقترحة كتوصيات في الكتاب الأزرق الصادر عن الائتلاف المغربي للمياه « COALMA » وطرق تفعيلها من منظور التنمية المستدامة، مع مراعاة توصيات نموذج التنمية الجديد، والاستراتيجية الوطنية للمياه، والبرنامج الوطني الخاص التزويد بمياه الشرب والري 2020-2027.

محمد الدريهم