La coopération Franco-marocaine  en Itinérance naturaliste sur le territoire du massif de Zerhoun

Dans le cadre de la coopération décentralisée signée entre le Conseil de la préfecture de Meknès, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et l’Association IFKER d’éducation à l’environnement et développement durable, une caravane naturaliste, regroupant une vingtaine d’experts et de scientifiques franco-marocains, sillonne la zone du massif de Zerhoun du 02 au 09 mai 2022 dans l’objectif est de participer à la réalisation d’un inventaire des richesses biologiques et des valeurs de la biodiversité territoriale du Zerhoun.

Constituées de scientifiques et naturalistes volontaires français et marocains, cette équipe a pour mission d’observer et de valoriser la faune et la flore du Site d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) du Zerhoun et de tout le massif. Elle vise à la fois à compléter et à approfondir certains des aspects naturalistes du diagnostic réalisé dans le cadre du projet « valorisation et mise en œuvre du SIBE du Zerhoun » financé par le PPIOSCAN2 – UICN et réalisé en partenariat avec le Département des Eaux et Forêts.

Les ornithologues, herpétologues, botanistes, géologues et entomologistes entre autres spécialistes des chauves-souris et des papillons, participant à cette caravane naturaliste effectuent des observations de jour comme de nuit – selon les espèces – dans les zones de montagnes, de plateaux, de plaines et de collines, ainsi que dans les oueds et lacs et en zones forestières et agricoles du massif Zerhoun. La démarche méthodologique est d’identifier la richesse de la biodiversité de ce massif situé entre le Rif au nord et le Moyen Atlas au Sud.

A souligner que ce corridor écologique attire des espèces faunistiques des deux chaines montagneuses et a su, au cours de l’histoire géologique, se créer un écosystème spécifique de petite montagne qui culmine à 1100 m, particulièrement adapté à la survie de plusieurs espères de reptiles, d’oiseaux et de plantes.

Aussi, il y’a lieu de noter que l’objectif du projet est de contribuer à la mise en valeur du SIBE du Zerhoun, contribuer à la conservation de la biodiversité, à la protection de la nature et au développement territorial durable. C’est aussi, la déclinaison de la stratégie nationale des aires protégées l’ayant identifié en tant que SIBE et le résultat d’une concertation entre les acteurs concernés pour la mise en oeuvre d’un projet de territoire dont la vocation est de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain. Il s’agit de réfléchir sur les différents choix de conservation des ressources et de développement d’activités économiques responsables au regard des exigences de la loi marocaine sur les aires protégées, sur les adaptations aux changements climatiques et la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Une charte de cogestion et un plan d’écodéveloppement et d’éducation à l’environnement sera mis au service des collectivités et des institutions concernées par ce projet.

Cette connaissance est en lien avec les objectifs de requalification de l’aire protégée du Zerhoun selon les catégories précisées par la loi de 2010 sur les aires protégées et les textes d’application de 2021. La proposition de requalifier le massif du Zerhoun en un parc naturel n’est-il pas une opportunité de développement touristique et économique et de conservation de la richesse biologique et écologique ? C’est probablement l’enjeu du séminaire international de réflexion et d’échange qui va clôturer cette coopération décentralisée en novembre 2022.

Mohammed Drihem