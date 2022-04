L’ARTISTE PEINDRE ET PHOTOGRAPHE LAILA BENCHEKROUN DEVOILE SA PASSION POUR LA PHOTOGRAPHIE DE LA VIE SAUVAGE

Considérée comme étant une passion respectueuse de la vie sauvage, la pratique de la photographie animalière est aussi une invitation à la préservation de la nature par le photographe animalier qui doit garder à l’esprit qu’en matière d’environnement ; le silence et la discrétion sont les mots d’ordre. Il faut qu’il arrive et reparte des lieux de sa « chasse aux images » sans rien laisser derrière d’autre que ses empreintes de pas. Il ne doit pas hésite non plus à transmettre ses observations aux associations de préservation et protection de la nature car toute information sur la faune et la flore locale est précieuse !

Pour rapprocher nos fidèles lecteurs et lectrice de ce beau monde de la vie sauvage et de cette passion de la photographie animalière, nous avons invité Professeur Laila Benchekroun, artiste peintre et photographe animalière coordinatrice de l’unité Rabat- Casablanca de l’Association Marocaine des photographes animaliers qui a bien voulu se prêter à notre petit jeu de question/Réponse en nous accordant cette interview :

Question : Quelle est votre petite histoire avec la photographie du monde de la vie sauvage ?

Laila Benchekroun : Passionnée par la photographie depuis mon jeune âge, j’utilisais mon appareil photos pour immortaliser des moments (sorties, évènements) et photographier des objets … Mais pour la photographie animalière, elle a débuté par un Safari au Kenya en 2019 avec un groupe de photographe animaliers, j’étais vraiment émerveillée par les scènes spectaculaires des animaux (nourrissages, accouplement, parades nuptiales, migration.)

En 2019 j’ai adhéré à l’association marocaine des photographes animaliers au sein de laquelle j’occupe le poste de coordinatrice de l’unité Rabat-Casablanca. J’ai beaucoup voyagé au Maroc à la recherche des espèces, surtout les oiseaux, et ceci nécessite de la patience car on peut parcourir de longs trajets et passer des heures et des heures pour une prise d’un mouvement ou d’un comportement d’un animal mais en visionnant le résultat, ça te fait oublier toutes les difficultés rencontrées

Question : quelle place pour ce monde de la photographie animalière dans les toiles de l’artiste peintre Laila Benchekroun ?

Laila Benchekroun : La nature et les animaux représentent pour moi une source d’inspiration pour mes toiles (harmonies des couleurs, lumières, formes…) Et c’est avant tout pour l’amour des animaux que je les peins avec mes pinceaux sur mes toiles et cet art de la peinture animalière est encore au stade initial que je compte développer au fil du temps

Question : Quelle relation donc ; entre l’art plastique et la photographie et lequel des deux est plus expressif pour Laila Benchekroun ?

Laila Benchekroun : Je combine entre ces deux passions et j’utilise la photo comme support pour certaines de mes toiles pour obtenir une belle œuvre artistique.

Que ça soit la photo ou la toile, les deux expriment mes émotions racontent une histoire et expriment mon attachement au patrimoine marocain ; naturel, culturel architectural

A souligner enfin que Benchekroun Laila est Professeur des sciences de la vie et de la terre à la retraite, passionnée de la nature et de ses composantes. Elle a œuvré dans le domaine de l’éducation à l’environnement aussi bien au sein du club d’environnement qu’elle avait créé dans son établissement, qu’au niveau de l’association des enseignants des sciences de la vie et de la terre.

Laila Benchekroun a participé avec ses co-auteurs à l’édition des documents scolaires en matière des sciences de la vie et de la terre et ; en 2017 elle a renoué avec mes pinceaux ; cette passion d’enfance. En 2019 elle a intégré le monde de la photographie animalière et a participé à plusieurs expositions de peinture au Maroc et à l’étranger et à des expositions de photographie animalière dans plusieurs villes du Maroc.

Mohammed Drihem