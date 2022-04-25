رفع سن تقاعد هيئة التدريس..هل هناك من عاقل!!‎

الكاتب: منير الحردول

ماذا يعني رفع سن التقاعد لهيئة التدريس! خصوص السلك الابتدائي والسلكين الإعدادي والثانوي!؟ هذا يعني شيئا واحدا ربما، وهو مغادرة الحياة قبل الوصول لسن التقاعد..كيف لا؟ والإخلاص في مهنة العمل، والمرابطة داخل الفصول الدراسية، والابتعاد بحسن نية عن الهروب بطرق ملتوية من الفصول الدراسية، صوب المكاتب المكيفة كان أولوية الضمير، عند الكثير ممن يعانون الآن من نتائج الإخلاص، نتائج عنوانها، الكثير من الأمراض المزمنة والنفسية وغيرها كثير..فيا حكومة، المهن ليست متشابهة! ويا صندوق التقاعد، اتق الله في أناس أفنوا حياتهم في التعامل مع ناشئة تحمل معها كل العقد والإكراهات النفسية والاجتماعية والعضوية وهكذا دواليك!!!!