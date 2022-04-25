Home»Enseignement»رفع سن تقاعد هيئة التدريس..هل هناك من عاقل!!‎

رفع سن تقاعد هيئة التدريس..هل هناك من عاقل!!‎

/ /0/ 7
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول
ماذا يعني رفع سن التقاعد لهيئة التدريس! خصوص السلك الابتدائي والسلكين الإعدادي والثانوي!؟ هذا يعني شيئا واحدا ربما، وهو مغادرة الحياة قبل الوصول لسن التقاعد..كيف لا؟ والإخلاص في مهنة العمل، والمرابطة داخل الفصول الدراسية، والابتعاد بحسن نية عن الهروب بطرق ملتوية من الفصول الدراسية، صوب المكاتب المكيفة كان أولوية الضمير، عند الكثير ممن يعانون الآن من نتائج الإخلاص، نتائج عنوانها، الكثير من الأمراض المزمنة والنفسية وغيرها كثير..فيا حكومة، المهن ليست متشابهة! ويا صندوق التقاعد، اتق الله في أناس أفنوا حياتهم في التعامل مع ناشئة تحمل معها كل العقد والإكراهات النفسية والاجتماعية والعضوية وهكذا دواليك!!!!

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailالتحرش في الوسط المدرسي..هذا ما قلنا سابقا!!‎Default ThumbnailLa révolution pacifique retrouve toute sa grandeur en Algérie !Default Thumbnailمواطن جزائري يقتحم قنصلية بلده بوجدة بسلاح ناريDefault ThumbnailPremière au Maroc : une Banque d’os au CHU Mohammed VI de Marrakech

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.