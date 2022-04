IFRANE ACCUEILLE LA CINQUIEME RENCONTRE DE CONCERTATION SUR L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL 2022-27

Vendredi 22 avril dernier, la salle des Réunions de la Province d’Ifrane a abrité les travaux de la cinquième rencontre de concertation sur l’élaboration du Programme de Développement Régional (PDR) de la région de Fès-Meknès pour la période 2022-2027 organisée en présence du Gouverneur Mr Abdelhamid El Mazid, du Président de Conseil Régional Mr Abdelouahed El Ansari, du président du conseil provincial d’Ifrane, des présidents des conseils élus de la Province d’Ifrane, des représentants des chambres professionnelles, des services extérieurs et des parlementaires et acteurs de la société civile,

Cette 5ème rencontre est organisée dans le cadre d’une série de réunions, lancé par le Conseil Régional, a été l’occasion pour présenter les différents projets réalisés au niveau de la province d’Ifrane, dont notamment, ceux faisant objet du contrat programme entre l’Etat et la région pour 2020-2022 et projets annexes, et les projets faisant partie du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural 2016-2022.

Dans son allocution d’Ouverture des travaux de cette rencontre, la première du Genre dans la province d’Ifrane, le gouverneur de cette dernière, Mr Abdelhamid El Mazid, a souligné que le programme de développement en cours de mise en place est de nature à insuffler une nouvelle dynamique et à créer des richesses, précisant que l’objectif est la mobilisation des capacités de la région au service de la prospérité de la population et des compétences locales. Le programme de développement régional nécessite la mobilisation de tous les partenaires pour une implication positive dans ce chantier, a-t-il ajouté, saluant l’expérience distinguée de la région Fès-Meknès dans l’élaboration du programme de développement régional et les autres programmes de développement.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari a souligné l’importance particulière qu’accorde le Conseil à la planification stratégique territoriale en tant base fondamentale pour établir un développement territorial avec une vision d’avenir, ajoutant que le Plan de Développement Régional constitue une nouvelle expérience dans le processus d’aménagement territorial. Il a, mis en valeur notamment, les potentialités touristiques importantes et diversifiées dont jouie la province d’Ifrane, le secteur du tourisme étant l’un des piliers de l’économie locale aux côtés du secteur agricole.

Pour le président du conseil de la Région Fès-Meknès, le Conseil régional a décidé d’adopter cette approche participative pour présenter au niveau des provinces et préfectures de la région les réalisations accomplies par le conseil et de débattre du programme de Développement Régional tout en restant ouvert aux propositions des responsables locaux qui, lors de cette fructueuse rencontre d’Ifrane, ont présenté une série de recommandations pour l’élaboration du nouveau programme de développement régional.

Au terme de cette rencontre, le Gouverneur de la Province Mr Abdelhamid El Mazid accompagné du Président du conseil régional de Fès Meknès Mr Abdelouahed El Ansari et la délégation qui les accompagne se sont rendus dans la Région Afakfak relevant de la collectivité territoriale de Dayet Aoua où ils se sont enquis des travaux en cours pour la réalisation d’un projet d’élargissement et de renforcement de la Route Provinciale 7231 reliant Ifrane et Michlifen à Dayet Aoua via Dayet Hachlaf sur une longueur de 10,4 Km pour un montant de 11,4 Million de Dirham faisant partie des différents projets lancés par le conseil régional de Fès-Meknès dans la Province d’Ifrane.

Mohammed Drihem