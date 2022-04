DES ETUDIANTS DE LA MFR « VALRANCE » FRANCE

EN STAGE DE FORMATION AU PARC NATIONAL

D’IFRANE ET DANS LA REGION FES-MEKNES

Dans le cadre de ses actions de coopération internationale que réalise la Maison Familiale Rurale (MFR) « Valrance » avec le Maroc, deux groupes d’étudiants en BTSA. Gestion et Protection de la Nature (GPN), participent à deux voyages de coopération prévu cette année, et dont les dates ont été fixées pour les vacances de printemps, afin d’optimiser les chances de sa réalisation après deux années d’interruption à cause de la pandémie du COVID-19.

Au programme de chacun de ces deux Voyages d’étude et de formation, la découverte du parc national d’Ifrane avec la visite de la cédraie du Moyen Atlas et un Chantier de plantation d’arbres avec les services des Eaux et Forêts dans la cédraie, une visite du centre d’hydrobiologie de « Ras el Ma » avec intervention sur la gestion halieutique, un Comptage d’oiseaux sur le lac d’Afenourir classé site RAMSAR ou sur le plan d’eau d’Amghass

Sur le plan d’animation, les deux voyages seront marqués par la réalisation de 12 ateliers d’animation pour sensibiliser à des problématiques environnementales auprès de collégiens et lycéens d’écoles privées dans les villes de Séfrou avec les BTS2 A et à Meknès avec les BTS2 B.

Les étudiants(es) concernés(es) par chacun de ces deux voyages sont ceux de la classe de BTSA2 A (25 étudiants + 3 accompagnateurs) dont le voyage est prévu du vendredi 22/04/2022 au vendredi 29/04/2022 et ceux de la classe de BTSA2 B (29 étudiants + 3 accompagnateurs) dont le séjour au Maroc est prévu du Vendredi 29 avril au 06 mai 2022.

Un programme type a été élaboré à l’identique pour les deux classes, en ce qui concerne la découverte touristique et culturelle, les sorties et les ateliers d’EEDD… Seules les villes où auront lieu les ateliers d’EEDD sont différentes à connaitre ; la Ville de Séfrou pour le premier groupe et celle de Meknès pour le second.

Ainsi donc, durant leurs séjours au Maroc, les étudiants(es) en BTS A et B (GPN) participeront dès leurs arrivée à Casablanca à un voyage de découverte de la ville de Ouarzazate, de l’Oasis d’Erfoud, la route des kasbahs et des oasis du milieu saharien, la Dégustation d’une « Medfouna » spécialité gastronomique locale suivie d’une visite de la ville d’Erfoud avec des emplettes au marché local, découverte de l’erg (dunes) de Merzouga avec notamment , en cours de route, la visite de l’oasis de Rissani et de son souk, une Randonnée dans les dunes et balade à dos de dromadaire, l’Ascension des grandes dunes pour admirer le coucher du soleil Veillée avec animation, jeux et musique et pour les lève-tôt, aller admirer le lever du soleil sur les dunes avant le Départ vers la Ville d’Azrou pour le reste du séjours.

Au terme de ce voyage de découverte de la Route des mille Kasbahs et du Désert Marocain, les étudiants de la MFR Valrance de Saint-Sernin-sur-Rance (France) procéderont à la réalisation des ateliers d’EEDD, à l’école « Escalade des compétences » à Séfrou pour le premier Groupe et à l’école Goethe-Haus à Meknès pour le second Groupe.

Par la même occasion, les étudiants de chacun des deux groupes visiteront le parc national d’Ifrane (cédraie), le centre d’hydrobiologie et de pisciculture des Eaux et Forêts et les lacs d’Amghass

Mohammed Drihem