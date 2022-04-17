الإعلام والقيم..التناقضات المفرزة للصراع في الحياة المدرسية

الكاتب منير الحردول

غريب أمر إعلام الدراما التلفزة المغربية..نفس الوجوه تقريبا..قيم نسعى لمحاربتها في المدارس..كالتدخين والعنف والكلام :السوقي » والتسلق السريع، والربح بدون عمل، ولا تعب، وغيرها كثير من القيم المضادة..فكان الله في عون المدرسة العمومية مع التناقض الصارخ بين ثلاثي الإعلام والشارع والأسرة..فالكل ينهال على المدرس (ة) ويعلق عليه شماعة الفشل، في وقت يؤدي غياب نسقية النهوض بالمدرسة المغربية، إلى ظهور صراع مرير، صراع ناشئة مع التناقضات في كل شيء، صراع بين ما يدرس، وما هو مقبول في المدرسة الواقعية، التي تنظر لها السياسات!! يا مدرستي الحلوة! كان الله في عونك، مع بحر مليء بالتناقضات والمتناقضات