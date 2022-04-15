ليالي رمضان: الدشيرة الجهادية تشجع إبداع شباب المدينة

يوم الجمعة 15 أبريل 2022 سيكون مركب أحمد نجيب البهاوي التابع لجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية الخاضعة لنفوذ ولاية إنزكان أيت ملول بجهة سوس ماسة على موعد مع حفل افتتاح « أيام الدشيرة الرمضانية ». » المنظمة من 15 إلى 20 أبريل 2022 من طرف الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية تحت شعار » الإبداع: ثروة مدينتنا « .

وبحسب المنظمين، تهدف هذه الأيام إلى تنشيط حركة ليالي مدينة الدشيرة الجهادية خلال أيام شهر رمضان المبارك، بهدف تشجيع روح الإبداع الفني لدى شباب المدينة وإشراك كافة فئات المجتمع والقوى الفنية والثقافية المحلية في مشروع فني يقوم على استغلال التراث المحلي.

هذا ويتضمن برنامج اليوم الافتتاحي لليوم الجمعة 15 أبريل، أمسية فنية وموسيقية تنشطها فرقة كناوة سوس التابعة للمقدم مبارك الكنك، فرقة « تيموزغا », فرقة « يوبة كناوة » وفرقة « بكاري كناوة ». «. وسيتم خلال هذا الحفل بشكل خاص تكريم احدى الشخصيات الدينية المحلية.

محمد الدريهم