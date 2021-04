Très bonne nouvelle pour le peuple marocain venue de Chine à quelques jours du mois Sacré de Ramadan

Le Royaume du Maroc recevra, incessamment sous peu, 10 millions de vaccins contre la COVID-19 et ce, dès le mois d’avril ainsi que courant le mois de mai 2021.

L’annonce en été faite, ce 07 avril 2021, par le Président de l’Assemblée Nationale Populaire de Chine, Li Zhanshu au cours d’un entretien en visioconférence avec son homologue marocain, Monsieur Habib El Malki.

Au cours de leur conversation par liaison vidéo, Monsieur Li Zhanshu et le Président de la Chambre des Représentants du Maroc, Monsieur Habib El Malki, se sont entretenus sur les moyens de renforcer les échanges et la coopération entre leurs organes législatifs et rappelé l’entretien téléphonique qu’ont eu le Roi Mohammed VI et le Président Xi Jinping sur la coopération sino-marocaine dans la lutte contre la COVID-19 en août 2020.

Lors de cette entretien, Monsieur Li Zhanshu a informé son interlocuteur que son pays est disposé à travailler avec les pays africains et arabes, dont le Maroc, pour se soutenir mutuellement sur les questions impliquant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, pour construire conjointement l’initiative « la Ceinture et la Route », renforcer la coopération dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19 et d’autres aspects et adopter des mesures concrètes pour construire conjointement la communauté de destin sino-africaine et sino-arabe dans une nouvelle ère.

On rappellera qu’à ce jour, 07 avril 2021, qu’avec plus 4 millions de Marocains ont été vaccinés et 4 millions d’autres ayant reçu la seconde dose. le Maroc mène la danse et qu’il est droit d’affirmer, haut et fort, à sa population et à l’opinion internationale que son volontarisme verbal est suivi d’effet alors que son voisin oriental est à la peine et ne livre aucun chiffre sur le désastre lamentable que vit sa population face à la COVID-19. Chut ! C’est un Secret d’Etat !

Quant aux pays européens, ils sont toujours à la traîne, comme la France, face à cette pandémie de la COVID-19, malgré tous les moyens de recherches technologiques, pharmaceutiques et médicales en leurs possessions pour développer des vaccins idoines et pouvoir vacciner leur population en toute quiétude.

Une fois reçu le total des vaccins chinois, c’est-à-dire fin mai 2021, le Maroc aura vacciné plus de la moitié de sa population et de ses résidents étrangers gratuitement Qui dit mieux !

