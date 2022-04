LA SAISON DE PECHE SPORTIVE S’ANNONCE BONNE MALGRES LES CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Malgré les conditions climatiques défavorables qui ont sévit cette saison et malgré l’état des rivières qui a connu un débit d’eau relativement faible, ces milieux aquatiques ont été fréquentés depuis le 20 mars dernier par un grand nombre de pêcheurs venant de toutes les régions du Royaume et ce, à l’occasion de l’ouverture générale de la saison de la pêche à la truite au titre de la saison 2022.



En effet, l’ouverture de cette saison de la pêche sportive au niveau du plan d’eau Amghass I dans la province d’Ifrane, le 20 Mars 2022 dernier, a connu la fréquentation de près de 239 pêcheurs qui sont venus des différentes villes du Maroc – Azrou, Fès, Meknès, Ifrane, Salé, Casablanca, Séfrou, Kenitra, Rabat …etc. et qui ont pu pêcher de belles pièces de truites arc-en-ciel tout en réalisant leurs complets avant de partir satisfaits de leur partie de pêche.

Selon des pécheurs et des responsables contactés à cette occasion, ces résultats satisfaisants ont été réalisé grâce aux grands efforts déployés en matière de déversements, de faucardage, de nettoyage et de contrôle effectués par les responsables relevant du Centre National d’Hydrobiologies et par les forestiers relevant de l’Office National des Eaux et Forêts.

Toutes les catégories des pêcheurs ont été présentes ces jours-là ; des adultes, des femmes, des enfants, des pêcheurs aux appâts artificiels, des pêcheurs aux appâts naturels, et des moucheurs. Il y’avait même parmi ces pécheurs certains qui ont complété leur premier quota et ont pris un deuxième permis de pêche.

Ce grand afflux de pécheurs qu’a connu ce beau site du plan d’eau d’Amghass I, a démontré cependant que la capacité d’accueil de ce plan d’eau ne tolère pas cet effectif de pêcheur comme dans certaines zones ces derniers pêchent coude à coude. Le nombre de permis délivré durant cette journée d’ouverture est de 239 permis.

D’autre part, il y’a lieu de souligner que les rivières salmonicoles ont connu malgré le faible débit d’eau une bonne fréquentation des pêcheurs surtout les rivières de Zaouit Ifrane, Guigou, Oum-Er-Rbia, Ait El Haj et celle de Békrit. Un Contrôle des pêcheurs par le personnel forestier et les gardes bénévoles montre que ces derniers ont été très nombreux au niveau de ces milieux et étaient satisfaits par le nombre de prises et la tailles des poissons pêchés lors de cette ouverture et ceci toujours grâce aux déversements d’appoints par les truites Adultes.

L’ouverture de la pêche au niveau d’Oued Oum-er-Rbia quant à elle a connu une forte présence de pêcheurs étant donné que c’est la rivière qui a maintenu un bon débit d’eau durant cette saison. En effet un effectif d’environ 300 pêcheurs a fréquenté cette dernière venant de différentes villes du Royaume.

Enfin, il y’a lieu de noter que pour cette saison, le plan d’eau Amghass III qui était ouvert à la pêche en No-Kill au mois de Novembre dernier a connu une bonne fréquentation des moucheurs. Cette initiative a beaucoup encouragé le développement de cette pêche écologique dans nos eaux continentales, elle a satisfait le plaisir des pêcheurs tout en protégeant et conservant la faune piscicole.

Mohammed Drihem