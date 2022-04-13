محمد الدريهم

في إطار العملية الوطنية « رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على انطلاقتها اليوم الثلاثاء الفارط بالمدينة القديمة بالرباط، باشرت لجنة إقليمية متعددة الأطراف بإقليم خنيفرة عملية توزيع هذا الدعم الغذائي التضامني والتي تستهدف الاشخاص في وضعية صعبة من مسنين بدون عائل، ارامل واشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تهم عملية الدعم الغذائي لشهر رمضان 1443 هذه توزيع مساعدات غذائية يستفيد منها على مستوى اقليم خنيفرة 8850 مستفيدا موزعين على المجالين الحضري والقروي على الشكل التالي: بالمجال الحضري، استفاد من هذا الدعم 1050 مستفيد من باشوية خنيفرة و1000 مستفيد من باشوية مريرت 1000. أما داخل المجال القروي، فقد استفادة من هذه العملية ما مجموعه 5600 مستفيد موزعين على سبع قيادات بمعدل 800 مستفيد بكل واحدة من قيادات حمو الزياني، الحمام، كهف النسور، أكلموس، مولاي بوعزة، ايت إسحاق وكروشن بالإضافة ل 1200 مستفيد ينتمون لقيادة لقباب.

تتكون القفة الرمضانية الموزعة بهذه المناسبة من المواد الغذائية الأساسية التالية: 10 كلغ من الدقيق, 5 لترات من الزيت, 4 كلغ من السكر, 1 كلغ من الطماطم المصبرة, 1كلغ من العدس, 1 كلغ من العجائن و250 غرام من الشاي

للإشارة فقط، لقد أشرفت على هذه العملية على المستوى الحضري لجنة إقليمية يترأسها مندوب التعاون الوطني اما على المستوى القروي فتنظمها لجان محلية حيث تحرص هذه جميعها على توفير جميع الامكانيات من اجل ان تمر العملية في أحسن الظروف وان تصل المساعدات الى مستحقيها وتشكل هذه المناسبة فرصة لترسيخ قيم التضامن والتكافل الذي طبع بها الشعب المغربي تحت إمرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

محمد الدريهم