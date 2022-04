EL HAJEB : 5423 FAMILLES DANS LE BESOIN BENEFICIENT DE L’OPERATION NATIONALE « RAMADAN 1443 »

A l’occasion du mois sacré du ramadan, mois de piété et de recueillement, une commission provinciale multipartite a procédé du 06 au 08 avril courant a la distribution de denrée alimentaires destinées aux familles démunies au niveau de la province d.El Hajeb.

Initiée dans le cadre de l’opération nationale « Ramadan 1443 », dont le coup d’envoi a été donné par le Guide de la National S.M Le Roi Mohammed VI, cette opération porte sur la distribution d’un total de 5423 kits de denrées alimentaires composé chacun de 04 kg sucre, 10 kg farine, 05 litres d’huile, 01 Kg des pâtes, une Boite de tomate, 01kg lentille et 250 g de thé.

Ces kits destinés à 5423 bénéficiaires en situation de vulnérabilité sociale au niveau de toute la province d.El Hajeb sont répartie comme ci-après détallé: Ville d.El Hajeb 273 kits, commune de Taoujdate 180 kits, Sbaa layoun 300 kit, Leksir 596 kit, bététe 406 kit, Ait Bourazoui 319 kits, Ait Npuaman 232 kits, Ikaddarne 280 kits et Ait Yaazem 790 lots, caïda de Jahjouh 900 kits, Talchachte 150 kits, Ait Boubidem 478 kits et Ait Harz allah 420 kits.

A rappeler que S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a procédé, mardi à l’ancienne médina de Rabat, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1443 » initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

D’une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, l’opération « Ramadan 1443 » bénéficie cette année à près de 3 millions de personnes, réparties 83 provinces et préfectures du Royaume et regroupées au sein de 600.000 ménages, dont 459.500 vivent en milieu rural (77% des familles bénéficiaires).

Mohammed Drihem