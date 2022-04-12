الموسم الفلاحي 2021-2022: أكثر من 128000 هكتار من الأراضي الفلاحية تمت مزروعة حتى الآن بإقليم الحاجب

تميز الموسم الفلاحي لسنة 22-2021 على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بإقليم الحاجب بخدمة وزراعة 182321 هكتارًا من الأراضي الفلاحية المزروعة لحد اليوم. منها أكثر من 61000 هكتار مزروعة بالحبوب

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هذا وقد تم توزيع المساحة المتبقية ما بين زراعة الأشجار على مساحة 39934 هكتارًا منها 8012 هكتارًا بمناطقة بورية، الخضروات على مساحة 12640 هكتارًا، الأعلاف على مساحة 8450 هكتارًا، القطنيات على مساحة 4690 هكتارًا والبذور الزيتية على مساحة 707 هكتاراً. هذا وتجدر الإشارة الى أن الأراضي القابلة للزراعة بإقليم الحاجب تقدر بحوالي 222.000 هكتار.

هذا وتجدر الإشارة الى أن المساحة المزروعة بمختلف الأنواع الزراعية تتوزع بين 82.234 هكتار بالأراضي البورية و46.087 هكتار بالمساحات المسقي ومن بين هذه المحاصيل المختلفة التي تستأثر باهتمام المزارعين بإقليم الحاجب، نجد في الدرجة الأولى زراعة البصل التي تمتد على مساحة 6000 هكتار حيث تمثل المحصول رئيسي بالإقليم وبجهة فاس – مكناس التي تمثل الحوض الوطني الرئيسي لإنتاج البصل على مساحة اجمالية تقدر بما يقرب من 11600 هكتار أي 41٪ من المساحة الوطنية الإجمالية. وعلى مستوى الجهة، يتم انتاج ما يقرب من 454.600 طن من البصل، أي 62٪ من الإنتاج الوطني.

حسب المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بالحاجب، فإن التساقطات المطرية الأخيرة التي تهاطلت على الإقليم رفهت من متوسط التساقطات التراكمي إلى 354 ملم، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 31٪ مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط حيث تم تسجيل 516 ملم، وبنسبة 15.9٪ مقارنة بالسنة العادية.