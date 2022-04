Aziz Akhannouch,chef du gouvernent Préside les travaux du 1ère réunion du Conseil d’Administration de l’ANEF

Mercrrdi dernier, le Chef du Gouvernement, Mr Aziz AKHANNOUCH, a présidé les travaux de la 1ère réunion du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) le mercredi 6 avril 2022.

Dans son allocution prononcée à l.occasion, Mr Aziz Akhannouch a souligné que l’Agence a été créée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le 13 février 2020. Il a précisé a cet effet que la création de cette Agence est un acquis considérable pour notre pays puisque cette institution est la base d’un nouveau mode de gouvernance du domaine forestier qui implique les conseils régionaux et communaux forestiers, en vue de répondre aux exigences de la gestion participative des divers écosystèmes forestiers du Royaume.

De même, Mr Akhannouch a rappelé l’importance du secteur forestier pour notre pays. En effet, ce secteur génère une valeur économique de 2,2 milliards de Dirhams par an, soit une contribution de 1,5% dans le PIB national. Quant à la valeur des fonctions environnementales du secteur, elle est estimée à 5,4 milliards de Dirhams par an.

Aussi, le secteur forestier génère plus de 9 milliards de dirhams par an dont l’impact socio-économique bénéficie à une population de près de 7 millions d’habitants, qui en tire un revenu par l’usage direct des espaces de parcours et par l’activité de ramassage de bois de feu.

Pour préserver ces acquis et rendre le secteur plus compétitif, la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » propose un modèle de gestion inclusif, durable et créateur de richesse qui place les populations usagères au cœur de la gestion des forêts à travers un important tissu de coopératives forestières adapté à la diversité des ressources et des écosystèmes. Elle vise également la création de plus de 27 500 emplois directs supplémentaires ainsi que l’augmentation de la valeur économique des filières productives et écotouristiques des 2 milliards de dirhams actuels à 5 milliards de dirhams par an.

A noter également que le déploiement de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » ainsi que l’opérationnalisation de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts nécessite l’aboutissement du chantier de la refonte des textes législatifs et réglementaires. Dans ce cadre, le Chef du Gouvernement a invité l’ensemble des parties prenantes à se mobiliser et à créer les synergies nécessaires pour assurer l’accomplissement de ce chantier.

Pour sa part, Mr Abderrahim HOUMY, Directeur Général de l’Agence, il a souligné que la notoriété internationale de l’écosystème forestier du Royaume est renforcée aujourd’hui par la création de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », i constituant ainsi un atout additionnel pour la protection et la valorisation du patrimoine forestier national qui est désormais considéré comme patrimoine mondial matériel et immatériel avec une variété de produits et de paysages.

Dans son intervention, le Directeur Général de l’ANEF a présenté le plan d’action de l’Agence pour l’année 2022 laissant entendre que plusieurs projets seront mis en œuvre avec une enveloppe globale de 1,945 milliard de DH destinée principalement à l’Aménagement et au Développement forestier, à la Protection et la Sécurisation du Domaine Forestier et au Soutien et Services Polyvalents.

Après débat, et en fin de réunion le Conseil a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises.

Ont participé à cette réunion le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Equipement et de l’Eau, le Ministre de l’Education nationale du Préscolaire et des Sports, le Ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime du Développement rural et des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale et le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget.

Ont également assisté à cette réunion des représentants des Départements et Etablissements membres du Conseil ainsi que des représentants des organisations des usagers de la forêt et des parcs nationaux, des représentants de la profession en relation avec le domaine forestier et les parcs nationaux et enfin deux experts choisis en raison de leurs connaissances et expertises dans les domaines de compétence de l’Agence.

Mohammed Drihem