جامعة الأخوين بإفران وألستوم كابليانس شركاء من أجل مبتكر للتدريب من خلال الانغماس بالتناوب في الشركة

على هامش المشاورات الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة فاس مكناس الذي نظم يوم الجمعة الفارط بمدينة فاس، وقعت جامعة الأخوين بإفران وشركة ألستوم كابليانس الفرنسية المتخصصة في النقل بالسكك الحديدية اتفاقية شراكة استراتيجية تتعلق بشكل خاص بالتدريب من خلال الانغماس بالتناوب في الشركات.

تستند هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون ونقل المعرفة والمهارات بين جامعة الأخوين بإفران وشركة ألستوم كابليانس، مع التركيز على إنشاء قيمة مضافة مشتركة ومستدامة.

تشتمل محاور هذا التعاون الثنائي، من بين أمور أخرى على، برنامج « تعاوني » مبتكر (Co-op) للتدريب بالتناوب بين التدريس في الجامعة والعمل في شركة، ومن خلاله تستقبل Alstom طلاب من الأخوين على مدار عدة سنوات. بين الدراسات والعمل، والتدريب المتخصص الذي يقدمه أساتذة كلية التسيير و الإدارة بجامعة الأخوين و المديرين التنفيذيين في Alstom ، والمشاريع البحثية التي يشرف عليها أساتذة من كلية إدارة الأعمال AUI ومديري Alstom وتنظيم اللقاءات العلمية و / أو الفنية ذات الاهتمام المشترك

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تندرج قي أطار خارطة طريق جامعة الأخوين، من أجل لعب دور رائد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لإعادة ابتكار التدريب الجامعي مع العلم أن القرن الحادي والعشرين، الغني بالتحديات التي يواجهها الجيل Z، تشهد تسارعًا غير مسبوق في تغيير الأعمال.

لا تقتصر هذه الاستراتيجية على صيغ التشغيل، بل تتضمن أيضًا عنصرًا رياديًا يتجسد في إنشاء حاضنتين. سيتم إدارتها من قبل الطلاب والإشراف عليها من قبل كبار المديرين من الشركات المعترف بها وطنيا ودوليا.

نظرًا للاحتياجات الجديدة الملحة والمتغيرة لأعمال القرن الحادي والعشرين، فضلاً عن ضرورة إنتاجية ورفاهية خريجي الجيل الجديد، فقد بدأت جامعة الأخوين، حسب الدكتور أمين بن سعيد، رئيس جامعة الأخوين. إستراتيجية مبتكرة تهدف إلى إلهام الطالب وتزويده بتجربة تحويلية وتأثير مزدوج محفز للشركة ولشباب الجيل Z.

وقد حدد أن هذا الإجراء يتخذ شكل إنشاء برامج تعاونية مع الانغماس المتبادل في الشركة.

محمد دريهم