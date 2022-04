Formation Professionnelle : La 4ème Édition des Pro’Days tient ses promesses Et s’achève sur de bonnes notes

Organisées du 21 au 26 mars dernier sous le thème « verdissement des métiers, un must pour un développement durable », la 4ème édition des Pro’Days organisées par l’OFPPT s’achève sur un bilan très positif réalisant quelques 45128 bénéficiaires qui ont pris part aux journées thématiques.



Cette nouvelle édition des Pro’Days a été marquée par un engagement considérable des stagiaires, des professionnels et de l’ensemble des parties prenantes pour la réussite de ce rendez-vous annuel considéré comme étant un véritable et incontournable carrefour d’échange et de partage, en faveur du développement de la formation professionnelle.

Les Pro’Days 2022 se sont caractérisées par la tenue de rencontres « stagiaires et professionnels » et de « visites d’entreprises » dans les différentes régions du Royaume, aussi bien au niveau des établissements de formation professionnelle de l’OFPPT qu’au sein des entreprises d’accueil, tous secteurs confondus.

Rencontres ‘stagiaires et professionnels’

En effet, en vue de rapprocher davantage les jeunes du monde professionnel et de les initier aux nouvelles pratiques des métiers, des rencontres « stagiaires et professionnels » ont permis à 33515 stagiaires d’échanger autour de thématiques à grande valeur ajoutée et de vivre des moments intenses de partage de savoir et d’expériences.

Ces rencontres « stagiaires et professionnels » d’après notre source d’information, se sont caractérisées par la participation de 706 intervenants et experts nationaux, représentant 592 organismes de divers horizons.

Visites d’entreprises

Aussi, en termes de visites d’entreprises, les Pro’days étaient l’occasion d’immerger les stagiaires de l’OFPPT dans l’univers professionnel et de les sensibiliser, à travers des situations réelles aux différents enjeux liés au verdissement des métiers.

Dans ce cadre, quelques 11613 stagiaires, relevant de plus de 240 établissements de l’OFPPT, ont profité de pas moins de 363 visites dans 326 entreprises.

Pour mémoire, le coup d’envoi de cette 4ème édition a été donné le 21 mars à l’Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Offshoring et les Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (ISMONTIC) à Tanger, par Mme Loubna Tricha, Directrice Générale de l’OFPPT, avec la participation de Mr Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (à distance), de Mr Arafat Atmoun, Secrétaire Général du Département de la Formation professionnelle, de Mr Mohamed Mhidia, Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, de Mr Omar Moro, Président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Mr Adil Rais, Président de la CGEM de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de Mr Mounir El Bouyoussfi, Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, en plus des représentants des partenaires économiques et institutionnels, des autorités publiques et d’invités de renom.

Mohammed Drihem