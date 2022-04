Changements Climatiques La semaine du climat de la région MENA ouvre la voie vers la COP 27

La première Semaine régionale du climat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, (MENACW 2022), s’est terminée fin mars dernier, s’inscrivant dans la continuité de la COP 26 de Glasgow de novembre dernier, et préparant la COP 27 de Charm el-Cheikh en Egypte a la fin de cette année.

4000 personnes ont assisté à cette MENACW 2022 où les conversations ont été menées par le gouvernement hôte des Émirats arabes unis, des autorités et gouvernements à tous les niveaux, des dirigeants du secteur privé, des experts universitaires et des parties prenantes engagées. La MENACW a donné lieu à environ 200 sessions, avec 500 intervenants et spécialistes originaires de 147 pays.

Lors de cette semaine régionale, les partenaires organisateurs de la MENACW ont mené des discussions sur des thèmes essentiels pour relever le défi climatique mondial. La Banque mondiale a examiné comment intégrer une action ambitieuse dans les secteurs économiques clés dans la planification nationale. Le PNUD et ses organisations partenaires ont dirigé des sessions sur l’adaptation aux risques climatiques et le renforcement de la résilience dans les stratégies de développement et pour sa part, le Programme des Nations unies pour l’environnement a mené des discussions sur la façon de saisir les opportunités de transformation par l’innovation technologique et les solutions révolutionnaires. Tout cela contribue à faire avancer le processus des Nations unies sur les changements climatiques.

Selon le communiqué de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à travers une série de tables rondes ministérielles et de débats en début de semaine, les ministres de la région ont convenu que la région MENA est confrontée à un certain nombre d’impacts croissants du changement climatique, notamment la désertification, l’élévation du niveau de la mer et les menaces pour la sécurité de l’eau et de l’alimentation. Ils ont également convenu que l’action climatique ouvre la voie à la production de nouvelles entreprises dans la région, avec de bons emplois et une mobilisation économique. Le soutien financier, les technologies innovantes, l’intensification des actions en faveur de la durabilité et la coordination entre toutes les parties prenantes sont essentiels pour parvenir au changement. Et l’action régionale est une occasion de s’appuyer sur les connaissances locales et d’améliorer la résilience mondiale.

Pour S.E Mariam bint Mohammed Almheiri, ministre du changement climatique et de l’environnement des Émirats arabes unis: « La nécessité urgente d’intensifier l’action climatique dans la région était au centre de la Semaine du climat pour la région MENA. Nous avons réaffirmé notre engagement continu envers l’Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier l’ODD13 : l’action climatique, et avons aligné nos efforts pour atteindre nos objectifs climatiques communs. Nous avons convenu que l’action climatique va au-delà d’une simple transition énergétique. Nous devons adopter une approche holistique, intersectorielle, à l’échelle de l’économie, avec un engagement multipartite pour la transition des sociétés et des économies vers un avenir plus durable ».

Les deux prochaines COP se déroulant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le monde entier aura les yeux rivés sur notre région. Nous sommes déterminés à maintenir la dynamique jusqu’à la COP 27 et au-delà, et à travailler en étroite collaboration avec l’Égypte pour organiser un événement réussi a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la secrétaire exécutive des Nations unies pour le changement climatique, Patricia Espinosa, a souligné que l’inauguration de la Semaine du climat pour la région MENA a montré que les dirigeants et les parties prenantes de la région étaient prêts à créer une dynamique en vue de la COP27 et à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris en ce moment crucial. Si aucune mesure urgente n’est prise, la région MENA subira les effets du changement climatique, qui mettront en péril la capacité de la région à se développer et à prospérer. Pendant quatre jours à Dubaï, nous avons entendu comment les dirigeants de toute la région s’activent pour faire face à cette grave menace et comment les parties prenantes créent de nouvelles opportunités économiques dans la transition vers le net-zéro. Ensemble, nous pouvons réduire les risques climatiques et mettre le cap sur un avenir plus sûr, plus inclusif et plus durable.

Quant au ministre égyptien des affaires étrangères et futur président à la COP 27, Sameh Shoukry, il a relevé que la tenue de la Semaine du climat pour la première fois dans la région arabe a été une preuve évidente de la priorité que les pays de la région accordent à l’action climatique internationale et aux moyens de combattre les effets négatifs d’un phénomène qui a vu ses répercussions et ses impacts s’étendre à de multiples aspects de la vie dans nos pays. L’Égypte cherche à faire de la vingt-septième session de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques une étape importante dans le domaine de l’action climatique internationale, au cours de laquelle les engagements et les promesses se transforment en une mise en œuvre réelle sur le terrain.

Saeed Mohammed Al Tayer, président de l’Organisation mondiale de l’économie verte (WGEO) et directeur général de l’Autorité de l’eau et de l’électricité de Dubaï (DEWA), a souligné de son côté que la Semaine du climat de la région MENA, qui arrive à point nommé, a été le premier événement axé sur le programme climatique international pour 2022. Elle s’est appuyée sur la dynamique de l’Accord de Paris et de la COP 26 à Glasgow, au Royaume-Uni, l’année dernière. Il s’agit d’une force motrice pour les parties prenantes régionales et internationales afin qu’elles collaborent pour la mise en œuvre des recommandations et des Objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies. La MENA Climate Week a eu lieu au début d’une décennie critique en termes de protection du climat et de lutte contre le réchauffement de la planète. L’événement a galvanisé le soutien régional et la collaboration entre les entités gouvernementales régionales, les organisations privées et la société civile pour ouvrir la voie à l’accueil de la COP27 en Égypte cette année et de la COP28 aux Émirats arabes unis l’année prochaine.

Toujours à Dubaï, selon la CCNUCC, les champions de l’action climatique de haut niveau des Nations unies ont exposé leur vision d’une action climatique ambitieuse sur la voie de la COP 27 à Sharm El-Sheikh cette année pour les acteurs non étatiques, notamment les villes, les régions, les entreprises et les investisseurs. Le champion de la COP26, Nigel Topping, et le champion égyptien nouvellement nommé pour la COP27, Mahmoud Mohieldin, ont déclaré dans une communication commune je cite : « Ce fut un grand plaisir de lancer le programme de travail 2022 du Partenariat de Marrakech lors de la Semaine du climat pour la région MENA à Dubaï, notamment parce que l’une de ses principales priorités est la « régionalisation » et la nécessité de rendre notre agenda pertinent aux niveaux régional et national. À l’approche de l’inventaire mondial de 2023, ce programme de travail contribuera à soutenir notre mandat auprès des acteurs non étatiques de manière à donner un élan à la mise en œuvre des engagements nationaux ».

À l’approche de la COP 27 en novembre, de l’inventaire mondial en 2023, des engagements en faveur de l’élimination nette des émissions d’ici le milieu du siècle, des événements tels que la conférence MENACW 2022 seront des lieux importants pour un changement transformateur. En 2021, la collaboration régionale est apparue comme un moteur du progrès mondial. En 2022 et 2023, les Semaines régionales et climatiques d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Asie-Pacifique et d’Afrique offrent de nouvelles possibilités de progresser vers la mise en œuvre de l’Accord de Paris et d’accélérer les actions visant à atteindre les objectifs climatiques convenus au niveau international.

Un rapport sur les résultats de la MENACW 2022 et des détails supplémentaires sur les événements de la RCW 2022 seront bientôt disponibles.

Mohammed Drihem

À propos de MENACW 2022

La conférence MENACW 2022 est organisée par le gouvernement des Émirats arabes unis – Ministère du changement climatique et de l’environnement (MOCCAE), l’Organisation mondiale de l’économie verte (WGEO) et l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA). L’événement est organisé en collaboration avec les principaux partenaires que sont les Nations unies pour le changement climatique, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme des Nations unies pour l’environnement et le Groupe de la Banque mondiale. Les partenaires basés dans la région MENA comprennent l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la Banque islamique de développement (BIsD), le Secrétariat de la Ligue des États arabes (LEA) et la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO).

À propos de la CCNUCC

Avec 197 Parties, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) jouit d’une adhésion presque universelle. Elle accueille l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 2015 sous son égide. L’objectif principal de l’Accord de Paris est de maintenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius au cours de ce siècle et de mener des efforts visant à limiter encore plus l’augmentation de la température, soit à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. La CCNUCC accueille aussi le Protocole de Kyoto de 1997 sous son égide. L’objectif ultime de tous les traités qui entrent dans le cadre de la CCNUCC est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, dans un laps de temps qui permet aux écosystèmes de s’adapter naturellement et facilite le développement durable.