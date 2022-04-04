مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد الخامس للتضامن متضامنان لإنجاز وإطلاق 07 مراكز جديدة للتكوين المهني بشراكة بين

تعزز خلال شهر مارس الفارط الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بـسبع مراكز جديدة للإدماج الاجتماعي للشباب، وذلك في إطار الشراكة المبرمة بين المكتب ومؤسسة محمد الخامس للتضامن بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة الدارالبيضاء-سطات وجهة سوس ماسة.

وبالفعل، فقد أعطى الشريكان خلال شهر مارس الفارط، انطلاقة سبع مراكز للتكوين بميزانية إجمالية بلغت 140.5 مليون درهم، 131مليون درهم منها كمساهمة من المؤسسة تم تخصيصها للبناء و9.5 مليون درهم للمعدات كمساهمة من المكتب.

من بين هذه المراكز الجديدة نذكر، مركز تكوين وإدماج الشباب بخميس فحص أنجرة بطنجة بطاقته الاستيعابية الإجمالية التي تصل إلى 160 مقعدا بيداغوجيا، سيوفر هذا المركز تكوينا تأهيليا في 4 شعب وهي: المعلوميات والمكتبيات، والفصالة والخياطة، بالإضافة إلى نجارة الألمنيوم وكهرباء البناء، في انتظار إضافة شعب أخرى جديدة مطلع السنة التكوينية 2022-2023. حيث سيستفيد المتدربون من تكوين يعتمد أكثر على الممارسة والتطبيق بفضل التجهيزات التي يتوفر عليها المركز. تطلب المركز ميزانية 7.5 مليون درهم بما في ذلك 6.5 مليون درهم للبناء ومليون درهم للمعدات.

مركزان لتكوين وتعزيز كفاءات النساء والشباب بالجماعات القروية التابعة للبحراويين بالفحص أنجرة بطنجة وسيؤمن كل مركز طاقة استيعابية تصل إلى 160 مقعدا بيداغوجيا، في 4 شعب تكوينية تُعنى أساسا بمجالات الحلاقة والفصالة والخياطة والطبخ والحلويات. كما سيحتوي كل مركز على 7 فضاءات بيداغوجية، مجهزة بشكل كامل لتلبية الحاجيات التكوينية للمتدربين الشباب. وقد تطلب بناء المركزين غلافا ماليا بلغ 8 ملايين درهم (4 ملايين درهم لمركز الجوامعة و4 ملايين درهم لمركز البحراويين)، في حيث خُصصت 2 مليون درهم للمعدات.

مركز الأميرة للا أسماء للأطفال الصم الذي تم تخصيصه للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية والذي سوف يوفر تكوينا تأهيليا في مهن الحلاقة، والفصالة والخياطة والطبع المعلوماتي والحلويات، من خلال 3 ورشات تعليمية وقاعتين مجهزتين. وسيتسع لاستقبال 48 متدربا خلال الدخول التكويني 2022. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قد خصص ميزانية قدرها 2 مليون درهم لتجهيز هذا المركز

مدرسة الفرصة الثانية بالدار البيضاء التي تقدم عرضا تكوينيا تأهيليا في كهرباء البناء وإصلاح السيارات (ميكانيكي الخدمة السريعة للسيارات)، والفصالة والخياطة الصناعية، ومساعد المطبخ، بالإضافة إلى المعلوميات والمكتبيات. وتوفر المدرسة 4 ورشات بيداغوجية، بالإضافة لقاعات الدروس وفضاءات أخرى مشتركة. وقد وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 14 مليون درهم، ساهم المكتب بمبلغ 2.5 مليون درهم منها.

أخيرا، تم انجاز فرعان جهويان للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بكل من طنجة وأكادير، تطلب إنشاء وتجهيز المركزين 93 مليون درهم. وسيتمحور العرض التكويني الخاص بهما حول 5 شعب تلائم خصوصيات الساكنة، بما في ذلك 4 شعب مشتركة، وهي مساعد المطعم، ومساعد الحلويات، وعامل الطوابق وعامل المساحات الخضراء. في حين ستنفتح الشعبة الخامسة (مساعد المطبخ) على متدربي المركز الوطني محمد السادس للمعاقين أكادير. أما المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة طنجة فسيتعزز بشعبة إضافية تتمحور حول المعلوميات والمكتبيات.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تزويد المراكز السبعة بالأطر الإدارية والتقنية-البيداغوجية اللازمة لتأطير وتكوين المتدربين.

محمد الدريهم