INDH :

LE CPDH D’IFRANE APPROUVE

LA REALISATION DE QUATRE PROJETS

POUR UN MONTANT GLOBAL DE PLUS DE 6 MILLION DH

Jeudi 24 mars dernier la salle des conférences de la Province d’Ifrane a accueilli les travaux de la première session du Comité Provincial du Développement Humaine de la Province d’Ifrane (CPDH) au titre de l’an 2022 sous la présidence du Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid.

Après la lecture de l’arrête gubernatorial portant renouvellement des membres du CPDH et la présentation de des membres en question qui ont approuvé à l’occasion, le règlement intérieur du Comité provincial du Développement humain, ce dernier a discuté et approuvé à l’unanimité de ces membres la réalisation de quatre importants projets de développement socio-éducatif dont l’enveloppe budgétaire globale est estimée à plus de Six millions de dirhams.

Dans une déclaration à la MAP a ce sujet, le Chef de la Division de l’Action Social Mr MBarek El Mamouni a tenu de précisé que les différents projets approuvés lors de cette première session du CPDH au titre de l’année 2022 concernent essentiellement : L’électrification de Douar de Sidi Abderrahman relevant de la collectivité territoriale de Tizguite pour un montant de 1.872.812,00 Dhs, l’adduction d’eau potable au Douar d’Al Harahir relevant de la collectivité territoriale de Dayt Aoua pour une enveloppe budgétaire de 1.420.000,00 Dhs, la réalisation de trois terrains de sport de proximité dont deux dans la commune d’Ifrane et un dans celle d’Azrou pour un montant global de 3.000.000,00 Dhs en plus du projet de réalisation d’une école communautaire au niveau de la collectivité territoriale de Ain Leuh et dont l’enveloppe budgétaire est à définir incessamment selon les études et l’apport des différents partenaires du Projet à connaitre : les ministres respectifs de l’éducation nationale et de la promotion nationale, la collectivité territoriale de Ain Leuh et l’INDH.

Pour Mbarek El Mamouni, cette session a été une occasion pour rappeler les projets du programme triennal 2021-23 de la province en mettant en exergue les réalisations de l’année 2021 et procédant au lancement des projets de 2022.

En matière d’amélioration de la qualité de l’enseignement au profit des élèves des Douars éloignés et enclavés et de lutte contre la déperdition scolaire et en réponse à une question de la Salle sur les projets de création des écoles communautaires lancés depuis des années déjà au fin fond des montagne la province au niveau de la localité de Bekrit relevant de la collectivité territoriale de Sik Makhfi et d’Agdal relevant de la collectivité territoriale de Oued Ifrane et qui tardent à voir le jour encore, le Gouverneur d’Ifrane a souligné que tous les travaux ont pris fin au niveau de ces deux écoles communautaires respectives de Bekrit et Agdal qui sont en cours d’affectation pour la Direction provinciale du Ministère de l’éducation nationale et seront inaugurée et ouvertes devant les élèves bénéficiaires à la rentrée scolaire 2022-23 prochaine.

Concernant le secteur de l’enseignement toujours au niveau de la province d’Ifrane, Mr Abdelhamid El Mazid a tenu d’assurer l’assistance la province d’Ifrane connaitra incessamment d’importants programmes qui accordent une place de choix au secteur de l’enseignement dont le Plan de Développement Intégré (PDI) qui est en phase de finalisation et qui s’étale sur deux années accordant une part du lion au secteur l’enseignement, le Programme Régional préparé et présenté par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Fès-Meknès avec une enveloppe budgétaire très importante visant la mise à niveau de tous les établissements scolaires et la création d’autres administrations.

Dans ce cadre avait-il ajouté, une Société de Développement Régional pour l’enseignement qui se chargera des travaux en partenariat avec du Conseil Régional de Fès-Meknès, les conseils provinciaux et les conseils des collectivités territoriales qui ont les moyens pour laisser le département de l’enseignement s’occuper surtout du volet pédagogique et de l’enseignement loin des tracas des constructions et des marchés appropriés. Enfin avait-il souligné, il y’a ce troisième programme sur lequel travaille Monsieur le ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports et qui porte surtout sur les ressources humaines indispensables ?

A noter enfin qu’une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 52.896.064,00 Dhs a été réservée par l’INDH pour la réalisation des projets relatifs au programme triennal 2021-2023 répartie sur 6.500.000 Dhs pour le programme de Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, 10.992.273,00 Dhs pour le programme d’Accompagnement des personnes en situation de précarité, 16.180.707,00 Dhs pour le programme d’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes et enfin 19.223.084,00 Dhs pour le programme d’Impulsion du capital humain des générations montantes.

Mohammed Drihem